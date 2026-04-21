Les médecins s'inquiètent des risques liés aux fausses informations et au cloisonnement des données sur la santé

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les médecins du Canada craignent que les fausses informations et le manque de communication entre les systèmes de santé compromettent les soins à la patientèle.

Dans la plus récente édition du sondage Pouls de la profession - une initiative conjointe de l'Association médicale canadienne (AMC) et d'Abacus Data -, une écrasante majorité des médecins (99 %)¹ indiquent que le manque de communication entre les systèmes de santé entrave la transmission des dossiers médicaux, des résultats d'examens ou des notes cliniques. Près de la moitié (48 %) rapportent avoir constaté les graves conséquences de ce cloisonnement des données sur la santé des patients ou patientes, notamment la progression d'une maladie ou des diagnostics non reçus.

Le sondage révèle également que 97 % des médecins2 ont dû intervenir pour prévenir ou traiter un problème de santé après qu'un patient ou une patiente ait suivi des informations fausses ou trompeuses trouvées en ligne, notamment des conseils générés par l'intelligence artificielle (IA). Ces résultats font écho à l'Étude de suivi de l'AMC sur la santé et les médias 2026, selon laquelle les personnes ayant suivi des conseils de santé générés par l'IA étaient cinq fois plus susceptibles de subir des effets néfastes que celles qui ne l'avaient pas fait.

« Chaque jour, les médecins doivent faire des pieds et des mains pour fournir des soins opportuns malgré le manque de communication entre les systèmes de santé, et malgré le flot de fausses informations sur la santé qui submerge la patientèle et entraîne des préjudices bien réels, souligne la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. Nous devons mettre en place des systèmes de santé numériques modernes et connectés, et le gouvernement fédéral doit en faire plus pour promouvoir la diffusion d'informations fiables sur la santé. »

Le sondage Pouls de la profession a été mené du 6 au 13 avril 2026 auprès de 645 médecins en exercice.

Cette semaine, le réseau Médecins en action de l'AMC représentera la profession médicale lors de la Journée sur la Colline du Parlement. Aux côtés de représentants et représentantes de 11 associations médicales provinciales et territoriales, des médecins de partout au pays rencontreront des parlementaires pour proposer des solutions concrètes et discuter des réalités vécues dans les salles d'examen, les hôpitaux et les communautés, ainsi que de l'impact des décisions du gouvernement fédéral sur ces milieux.

Les échanges porteront sur les défis urgents en matière de soins de santé : alléger le fardeau administratif quotidien des médecins grâce à des outils numériques mieux intégrés et à un partage sécurisé des données, améliorer l'accès aux soins primaires en équipe, contrer les fausses informations sur la santé, soutenir les approches dirigées par les Autochtones afin de combler les lacunes en santé, et faciliter le processus permettant aux médecins formés à l'étranger d'exercer au Canada.

¹ Au Canada, 99 % des médecins en exercice affirment que le manque de communication entre les systèmes de santé nuit à leur capacité de fournir des soins (66 % ont répondu souvent, 26 % parfois et 6 % rarement). ² Au Canada, 97 % des médecins en exercice disent devoir intervenir pour prévenir ou atténuer des préjudices liés à des informations fausses ou trompeuses trouvées en ligne, y compris celles générées par l'IA (34 % ont répondu souvent, 45 % parfois et 18 % rarement).

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias : [email protected]; Eric Lewis, 506 566-1671; Marie-Pier Cloutier, 819 740-2231