OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des médecins, l'Association médicale canadienne (AMC) tient à reconnaître les rôles essentiels que jouent les médecins dans les collectivités partout au pays. Qu'il s'agisse de prodiguer des soins, de prendre position sur les questions de santé publique, de mener des travaux de recherche pour faire avancer les soins ou de former la relève médicale, leur contribution est indispensable à la santé de la population canadienne.

Chaque jour, les médecins travaillent en première ligne au sein d'un système de santé soumis à des pressions immenses. Du vieillissement de la population aux pénuries de personnel de la santé, en passant par la montée des fausses informations sur la santé et le fardeau administratif de plus en plus lourd, les médecins doivent composer avec de nombreux défis pour soigner leurs patients et patientes et soutenir leurs communautés.

L'Association médicale canadienne (AMC) sait qu'il faut en faire beaucoup plus pour soutenir les médecins et leur patientèle, et continuera de plaider en faveur d'un système de santé public fort, équitable et accessible à toute la population.

Je vous invite aujourd'hui à vous joindre à moi pour remercier les médecins de partout au pays pour leur dévouement, leur professionnalisme et l'accompagnement qu'ils et elles offrent aux Canadiennes et Canadiens et à leurs proches dans certains des moments les plus déterminants de leur vie.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

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