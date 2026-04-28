OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de l'annonce du gouvernement fédéral en réaction aux préoccupations des médecins et de leurs patients en allégeant de processus de demande pour le Crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Depuis de nombreuses années, l'AMC demandait aux gouvernements de simplifier le formulaire du CIPH afin de diminuer les longs délais d'attente pour les personnes en situation de handicap et d'atténuer une partie du fardeau administratif auquel font face les médecins. Ces changements pourraient avoir des retombées positives pour 84 % des personnes en situation de handicap qui ne détiennent pas de certificat pour le CIPH. Des projets d'importance se réalisent lorsque les médecins et les décideurs politiques travaillent de concert.

Les 794 millions de dollars destinés à la couverture d'assurance maladie des membres des Premières Nations et des Inuits constituent un investissement d'envergure. Le gouvernement devrait faire un pas de plus et décréter que les programmes de guérison et de soutien dirigés par les communautés autochtones sont des services essentiels afin que leur financement soit priorisé, protégé et ininterrompu.

Il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour la santé des Canadiennes et des Canadiens, mais nous devons poursuivre nos démarches. Le gouvernement fédéral doit adopter la loi S-5, la Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada, qui veillera à ce que les systèmes de santé puissent s'interfacer entre eux et échanger des informations en toute sécurité. Ces avancées sont attendues depuis longtemps. Les patients pourront accéder plus facilement à leur dossier médical en toute sécurité et les médecins pourront échanger des renseignements importants de façon efficace.

Les gouvernements peuvent améliorer les soins de santé au Canada en investissant dans les équipes de soins, en allégeant les obstacles pour les médecins formés à l'étranger et en combattant la propagation de la fausse information en matière de santé qui causent des torts aux Canadiennes et aux Canadiens.

Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada en meilleure santé.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

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