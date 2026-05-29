Médecin à St. John's, le Dr Bolu Ogunyemi devient le premier président noir de l'histoire de l'AMC. La Dre Courtney Howard est nommée présidente désignée lors de l'Assemblée générale annuelle.

OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Après avoir été présenté officiellement à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'Association médicale canadienne (AMC), le Dr Bolu Ogunyemi, dermatologue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), est entré en fonction à titre de président de l'AMC. Il est le premier président noir de l'histoire de l'organisation, et l'un des plus jeunes à avoir occupé cette fonction.

Dans le cadre de son mandat, le Dr Ogunyemi souhaite mettre l'accent sur le renforcement des soins primaires, la réduction du fardeau administratif et l'intégration responsable des nouvelles technologies dans le but d'améliorer les soins à la patientèle. Il entend également poursuivre son engagement à l'égard des soins communautaires et veiller à ce que les systèmes de santé reflètent la diversité de la population canadienne.

« C'est à l'hôpital qu'on guérit, mais c'est dans la communauté qu'on revit. Les soins en milieu communautaire doivent bénéficier d'un meilleur soutien afin de permettre aux médecins de rencontrer les patientes et patients là où ils vivent et travaillent », souligne le Dr Ogunyemi. « En tant que porte-parole principal de l'AMC, je veux non seulement influer sur les politiques, mais aussi faire comprendre que la diversité des parcours contribue à l'efficacité et au caractère inclusif du travail de représentation et d'élaboration des politiques. »

Chaque année, les membres d'une province ou d'un territoire élisent par alternance une personne à la présidence de l'AMC, et cette personne se fait ensuite la porte-parole des médecins auprès des responsables des orientations politiques, des partenaires, des médias et de la population canadienne.

Comme le Dr Ogunyemi entame son mandat en tant que président de l'AMC, la Dre Margot Burnell, du Nouveau-Brunswick, devient présidente sortante.

La Dre Courtney Howard nommée présidente désignée de l'AMC

Urgentologue à Yellowknife, la Dre Courtney Howard a été nommée présidente désignée de l'AMC. La Dre Howard est la fondatrice du réseau Planetary Health Organizations for Wellbeing, Equity & Regeneration (POWER). En plus d'assurer la présidence de l'Alliance mondiale pour le climat et la santé, elle siège au comité directeur de l'Alliance pour la santé planétaire. La Dre Howard est également professeure clinicienne agrégée à l'Université de Calgary.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Association médicale canadienne, Yuliya Arutyunyan, 514 475-9732; Eric Lewis, 506 566-1671, [email protected]