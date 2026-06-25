Les médecins du Canada lancent une campagne nationale pour mieux protéger les enfants en ligne

L'Association médicale canadienne invite la population canadienne à se joindre aux médecins pour appuyer la Loi sur les médias sociaux sécuritaires.

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) a lancé aujourd'hui une campagne nationale d'action publique invitant la population canadienne à appuyer l'adoption de mesures plus robustes pour protéger les enfants en ligne grâce à la Loi sur les médias sociaux sécuritaires.

La campagne « Traitons la cause » reflète la position des médecins : pour protéger la santé et le bien-être des enfants en ligne, il faut d'abord miser sur la prévention.

Partout au pays, les médecins constatent les effets des environnements numériques préjudiciables sur la santé physique et mentale des jeunes. Bien sûr, les médecins seront toujours là pour soigner les enfants et soutenir les familles lorsqu'elles en ont besoin. Mais l'AMC estime qu'il est préférable de prévenir les préjudices.

« En tant que médecins, nous savons qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, a déclaré le Dr Bolu Ogunyemi, président de l'Association médicale canadienne. Nous n'attendons pas qu'il soit trop tard pour agir. Les enfants méritent des espaces numériques qui tiennent compte de leur santé, de leur sécurité et de leur bien-être. Cette campagne offre à la population canadienne une façon simple et concrète de se joindre aux médecins pour réclamer des mesures de protection plus robustes pour les enfants. »

La Loi sur les médias sociaux sécuritaires établirait de nouvelles obligations pour les plateformes de médias sociaux et les fournisseurs d'agents conversationnels alimentés par l'IA, notamment des exigences plus strictes en matière de protection des enfants, des normes de conception axées sur la sécurité ainsi qu'une surveillance indépendante. L'AMC exhorte tous les partis fédéraux à faire progresser rapidement cette mesure législative afin de mieux protéger les jeunes Canadiennes et Canadiens.

La campagne invite les parents, les gardiennes et gardiens d'enfants, les éducatrices et éducateurs, les professionnelles et professionnels de la santé et l'ensemble de la population canadienne à manifester leur appui en ligne et à relayer le message sur leurs réseaux sociaux.

« Il ne s'agit pas d'être contre la technologie, a ajouté le Dr Ogunyemi. Il s'agit de protéger les enfants. Ceux-ci devraient pouvoir apprendre, socialiser et grandir sans être exposés à des risques évitables découlant d'environnements numériques qui ne tiennent pas compte de leur santé. »

L'AMC estime que les gouvernements, les organismes de réglementation et les plateformes numériques ont tous la responsabilité de contrer les caractéristiques de conception préjudiciables, les interactions dangereuses avec les agents conversationnels alimentés par l'IA ainsi que la diffusion de fausses informations et de contenus trompeurs qui peuvent représenter un risque.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent se joindre aux médecins et appuyer la campagne en se rendant à la page EnfanceEnSante.ca.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Pour de plus amples renseignements : [email protected]; Yuliya Arutyunyan, 514 475-9732; Eric Lewis, 506-566-1671