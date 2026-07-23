DÉCLARATION - Moins d'obstacles, plus de soins : les médecins du Canada appuient le plan des premiers ministres

CHARLOTTETOWN, PE, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- L'Association médicale canadienne (AMC) accueille avec satisfaction l'engagement des premiers ministres à éliminer les obstacles à la pratique professionnelle d'une province ou d'un territoire à l'autre.

L'AMC demande depuis plusieurs années aux gouvernements de lever les barrières interprovinciales et interterritoriales afin que les cliniciennes et cliniciens puissent pratiquer leur profession sans tarder partout au pays. La décision prise aujourd'hui aura pour effet d'alléger la pression sur les épaules des prestataires de soins de santé qui exercent dans les communautés rurales et éloignées, en facilitant la mobilité des médecins et en permettant de prodiguer des soins plus rapidement lors de crises sanitaires, comme la pandémie de COVID-19, ou climatiques, comme les violents incendies de forêt.

Nous nous réjouissons du fait que les premiers ministres chargeront leurs ministres de la Santé et des Finances de se pencher sur le financement à long terme et la productivité du secteur de la santé. Nous appuyons en outre leur demande d'augmentation des investissements fédéraux en santé, à la condition que des mesures préservent les principes de la Loi canadienne sur la santé.

Ces progrès sont encourageants, et l'AMC entend collaborer étroitement avec les divers gouvernements afin de concrétiser les engagements pris aujourd'hui et ainsi d'améliorer les soins de santé pour l'ensemble de la population canadienne.

Dr Bolu Ogunyemi

Président de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], Eric Lewis, 506 566-1671