/C O R R E C T I O N de la source -- Canadian Medical Association/

Dans le communiqué DÉCLARATION - Remise sur pied du système de santé : les médecins pressent les premiers ministres d'appliquer rapidement les solutions existantes, diffusé le 20-Jul-2026 par Canadian Medical Association sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

DÉCLARATION - Remise sur pied du système de santé : les médecins pressent les premiers ministres d'appliquer rapidement les solutions existantes

OTTAWA, ON, July 20, 2026 /CNW/ -- Pendant que les premiers et premières ministres des provinces et des territoires se réunissent à l'Île-du-Prince-Édouard pour la rencontre estivale du Conseil de la fédération, la population canadienne veut pour les soins de santé des solutions de nature à renforcer le pays et la main-d'œuvre.

Les médecins savent que les besoins en matière de soins de santé n'ont jamais été aussi importants. Près de six millions de Canadiens et de Canadiennes étant sans médecin de famille, les systèmes de santé restent soumis à de lourdes pressions, comme en témoigne la nouvelle vague de fermetures de services d'urgence cet été.

Partout au pays, les médecins constatent les effets néfastes de certaines plateformes numériques pour la santé des jeunes. Nos premiers et premières ministres doivent continuer à faire pression sur les géants technologiques et les parlementaires afin de protéger les enfants en ligne et de favoriser l'adoption de la Loi sur les médias sociaux sécuritaires (projet de loi C-34), qui vise à protéger la santé mentale, la vie privée et la sécurité personnelle des enfants.

L'Association médicale canadienne demande également à tous les premiers ministres et toutes les premières ministres d'appuyer cet automne l'adoption de la loi sur les soins connectés (projet de loi S-5) et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le partage des données sur la patientèle et alléger le fardeau administratif des médecins. Nos dirigeants et dirigeantes doivent en outre s'unir pour rejeter toute proposition sur les soins de santé contraire à l'esprit de la Loi canadienne sur la santé.

Les soins de santé demeurent l'une des principales préoccupations de la population canadienne. Celle-ci exige du leadership, de la collaboration et des avancées tangibles vers des solutions qui renforceront le système de santé et amélioreront l'accès aux soins.

Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord une population en bonne santé.

Dr Bolu Ogunyemi

Président, Association médicale canadienne

Dr Adam Thompson

Président, Doctors of BC

Dr Alon Altman

Président, Doctors Manitoba

Dr Carl Boucher

Président, Société médicale du Nouveau-Brunswick

Dr David Metcalfe

Président, Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador

Dre Mimmi Thompson

Présidente, Association médicale des Territoires du Nord-Ouest

Dre Rebecca Hicks

Présidente, Association médicale de l'Ontario

Dr David Antle

Président désigné, Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard

Dre Carla Holinaty

Présidente, Association médicale de la Saskatchewan

Dr Derek Bryant

Président, Association médicale du Yukon

Correction: La liste des signataires a été mise à jour.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Eric Lewis, 506 566-1671