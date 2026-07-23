DÉCLARATION -Les effectifs de la santé s'expriment d'une voix unie : les investissements en santé font la force de notre pays

L'AMC et des chefs de file du secteur de la santé au pays demandent un investissement fédéral accru - accompagné de réformes - afin d'améliorer les soins de santé

CHARLOTTETOWN, PE, July 23, 2026 /CNW/ -- En tant que militantes et militants pour la santé et cliniciennes et cliniciens de première ligne, nous savons ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès aux soins de santé et renforcer notre pays et nos effectifs. C'est pourquoi nos organisations pressent les premiers ministres provinciaux et territoriaux, réunis à Charlottetown, d'investir dans des solutions qui feront du Canada un pays en meilleure santé.

Comme l'ont souligné les premiers ministres, les coûts des soins de santé augmentent plus rapidement que le financement fédéral et que la croissance des recettes publiques. Nous appuyons l'appel en faveur d'investissements fédéraux accrus dans les réformes de la santé qui généreront les plus grandes retombées. Les fonds nouveaux et existants doivent être accompagnés d'exigences fermes afin de respecter la Loi canadienne sur la santé et de mettre en œuvre des solutions éprouvées qui amélioreront l'accès aux soins et assureront la viabilité à long terme des systèmes de santé du Canada. Il faut notamment permettre aux travailleuses et travailleurs de la santé de prendre soin de la patientèle au-delà des frontières provinciales et territoriales, faire en sorte que les systèmes de santé puissent partager des données en toute sécurité, soutenir les soins en équipe et investir dans les soins hospitaliers et communautaires.

Le système de santé public est un élément essentiel de l'économie canadienne. Selon un récent rapport de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers, le secteur de la santé emploie 1,9 million de personnes, auxquelles s'ajoutent des centaines de milliers de praticiennes et praticiens, de spécialistes et d'entrepreneuses et entrepreneurs autonomes. Un investissement dans les soins de santé est un investissement dans l'avenir du Canada : chaque dollar que le gouvernement fédéral investit en santé génère plus de 1,30 $ en PIB additionnel.

En tant que militantes et militants pour la santé et cliniciennes et cliniciens du Canada, nous tenons à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour offrir à la population canadienne les soins qu'elle mérite.

Dr Bolu Ogunyemi, président, Association médicale canadienne

Linda Silas, présidente, Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

Jason MacLean, président, Coalition canadienne de la santé

Chris Gallaway, directeur général, Friends of Medicare

Marion Cooper, présidente et directrice générale, Association canadienne pour la santé mentale

Dre Melanie Bechard, présidente, Médecins canadiens pour le régime public

Tracie Risling, présidente, Association des infirmières et infirmiers du Canada

Dre Sarah Cook, présidente, Collège des médecins de famille du Canada

Dre Marcia Clark, présidente, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], Eric Lewis, 506 566-1671