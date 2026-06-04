EDMONTON, AB, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le caucus des maires des grandes villes (CMGV), qui représente 23 des plus grandes villes du pays, propose des priorités initiales pour renforcer les centres-villes et stimuler la croissance économique. Partout au Canada, ces centres urbains jouent un rôle essentiel dans l'attraction des investissements et le développement économique, créant des retombées directes sur les emplois, les entreprises et la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens dans les collectivités du pays.

Le caucus des maires des grandes villes se réunit à Edmonton, Alberta, en vue du congrès annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui aura lieu du 4 au 7 juin. Credit: FCM

Pour que les efforts déployés par le gouvernement fédéral afin d'attirer des investissements et de développer l'économie produisent des résultats, le Canada doit pouvoir s'appuyer sur des centres-villes dynamiques et résilients. C'est pourquoi les mairesses et les maires des grandes villes du Canada unissent leurs voix pour proposer des solutions concrètes qui répondent aux priorités locales et nationales.

« Des centres-villes résilients sont essentiels à des nations résilientes. Ils sont à la fois le lieu où se concrétisent les investissements et celui où se concentrent des défis complexes, a déclaré le président du CMGV, Josh Morgan. Pour réaliser ses ambitions économiques, le Canada a besoin de centres-villes dynamiques et résilients, où le logement, la sécurité, la mobilité et les infrastructures sont étroitement liés pour stimuler les opportunités économiques, favoriser la fierté citoyenne, soutenir les entreprises locales et bâtir des collectivités fortes et connectées. »

Pour libérer le plein potentiel des centres-villes du pays, les responsables municipaux proposent des priorités concrètes invitant l'ensemble des ordres de gouvernement à se concentrer sur les conditions propices à la croissance et aux investissements en vue du Budget 2026:

1. Maintenir l'élan dans les centres-villes

Les gens s'établissent et travaillent là où il est facile de se déplacer et où ils peuvent compter sur des infrastructures fiables. Les entreprises ont les mêmes critères. La circulation des biens et des services influence directement la localisation des employeurs. La fiabilité des transports collectifs qui desservent une ville et l'état des routes et des ponts qui y mènent améliorent l'accessibilité des centres-villes et soutiennent les efforts de densification. C'est pourquoi les investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures municipales et le logement sont essentiels.

Au moins doubler le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin que les villes disposent d'une source de revenus stable et prévisible pour la construction et l'entretien des infrastructures essentielles à la croissance.



Rétablir le Fonds pour le transport en commun du Canada à 30 milliards de dollars et le renforcer afin d'assurer des investissements stables et à long terme dans les infrastructures qui suivent le rythme de la croissance.

2. Veiller à ce que tout le monde ait un chez-soi

L'itinérance atteint des niveaux historiques. Pour les investisseurs, cela signale la rupture d'un filet de sécurité sociale et pourrait miner leur confiance. Les villes, en collaboration avec leurs partenaires communautaires, proposent des solutions novatrices pour prévenir et réduire l'itinérance et pour accroître l'offre de logements abordables. Les villes ont besoin d'un financement accru et à long terme, et les programmes éprouvés, comme Vers un chez-soi, devraient être élargis pour relever le défi.

Le Bureau de la directrice parlementaire du budget a recommandé au gouvernement fédéral d'investir 3,5 milliards de dollars par année pour réduire l'itinérance chronique de 50 % d'ici 2030.

Veiller à privilégier les mesures de prévention d'intervention en matière d'itinérance dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale sur le logement.

Mettre sur pied un groupe de travail intergouvernemental dirigé par le gouvernement fédéral, doté d'une expertise sectorielle et de terrain, pour coordonner les solutions axées sur l'approche Logement d'abord, notamment en tenant compte des services de soutien en santé mentale et en toxicomanie, des programmes d'aide au revenu et des options de logements très abordables.

3. Lutter contre le crime organisé et l'extorsion

Le crime organisé a contribué à l'augmentation de l'offre de drogues illicites, de la violence liée aux armes à feu et des cas d'extorsion dans les villes. De plus, les jeunes sont de plus en plus ciblés pour être recrutés dans ces activités.

Bien que ces enjeux soient présents dans l'ensemble des collectivités, ils dépassent les frontières municipales et exigent une collaboration entre les différents ordres de gouvernement.

Renforcer le Fonds fédéral pour bâtir des communautés sécuritaires afin d'accroître la portée d'initiatives communautaires éprouvées en matière de prévention de la criminalité, notamment celles visant à réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Créer une table ronde réunissant des partenaires du secteur municipal et des représentants des ministères fédéraux de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Justice afin de mieux comprendre et contrer le crime organisé. Les travaux devraient notamment porter sur les meilleures pratiques internationales, les voies de l'immigration et les lacunes en matière d'application de la loi, dans le but de renforcer la sécurité dans les collectivités.

Ces recommandations découlent des constats faits sur le terrain par les collectivités et des mesures initiales nécessaires pour renforcer nos centres-villes et soutenir notre croissance économique.

« Nous constatons chaque jour les liens étroits entre l'itinérance, la santé mentale, les dépendances, la sécurité publique et la vitalité de nos centres-villes, a déclaré le maire de Winnipeg et vice-président du CMGV, Scott Gillingham. À Winnipeg, nous travaillons avec des partenaires de première ligne pour mieux coordonner les interventions d'urgence et renforcer la sécurité communautaire. Mais les efforts municipaux doivent être appuyés par des investissements durables des gouvernements provincial et fédéral. Cela signifie accroître le financement en matière d'itinérance, élargir l'offre de logements abordables et investir dans les infrastructures qui permettent à nos centres-villes de demeurer sécuritaires, accessibles et dynamiques. »

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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