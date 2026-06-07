La FCM souligne son 125e anniversaire à Edmonton lors de son rassemblement annuel

EDMONTON, AB, le 7 juin 2026 /CNW/ - Des milliers d'élues et d'élus municipaux provenant de toutes les régions du Canada se sont réunis cette semaine à Edmonton, en Alberta, pour le congrès annuel et salon professionnel 2026 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), célébrant du même coup 125 ans de leadership et de solidarité du secteur municipal.

Lors du congrès annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités, qui s’est tenu du 4 au 7 juin à Edmonton (Alb.), le conseiller municipal d’Ottawa, Tim Tierney, a été élu par acclamation à la présidence de l’organisation. Credit: Fédération canadienne des municipalités

Plus de 3 000 participants, dont des mairesses et maires, conseillères et conseillers, et représentantes et représentants municipaux ont participé à l'événement. Ils ont eu droit à des allocutions éclairantes, dont celles des ministres fédéraux Dominic LeBlanc, Gregor Robertson et Eleanor Olszewski, en plus de celles du député conservateur Scott Aitchison, du chef du Nouveau Parti démocratique, Avi Lewis et de la cheffe du Parti Vert, Elizabeth May.

Tenu sous le thème « L'avenir se bâtit ensemble », le congrès a mis en lumière le rôle essentiel des municipalités dans l'offre de logements, les infrastructures et la résilience communautaire. Le congrès a également démontré que c'est avec des partenariats forts que nous transformerons les mesures locales en résultats concrets.

« Le Canada est à un point tournant. C'est un immense honneur pour moi de représenter les municipalités d'un bout à l'autre du pays alors que nous nous retroussons les manches pour obtenir des résultats concrets, a déclaré le nouveau président de la FCM, Tim Tierney. Ensemble, nous réduirons le déficit en matière d'infrastructures, nous construirons plus de logements, nous nous attaquerons à la crise de l'itinérance et nous renforcerons l'avenir du pays. »

Les congressistes ont profité de visites d'études et d'ateliers percutants et se sont penchés sur des solutions qui aideront les gouvernements municipaux à répondre aux besoins de la population canadienne. Ils ont également pu en apprendre davantage sur les différentes offres et les outils du Fonds municipal vert, le programme de financement durable de la FCM. Enfin, un espace de rassemblement et de partage a permis de favoriser les échanges et les réflexions entre les congressistes et les Peuples autochtones.

En participant à ces séances et activités et en établissant des liens avec leurs pairs, les élues et élus municipaux retourneront dans leurs municipalités respectives mieux outillés de pratiques exemplaires qui amélioreront la qualité de vie de leurs résidentes et résidents.

« Je tiens à remercier la Ville d'Edmonton d'avoir accueilli notre congrès et d'avoir contribué aux apprentissages de nos élues et élus municipaux », a ajouté le président Tierney.

Élection de la direction de la FCM

Dimanche, les membres de la FCM ont ratifié Tim Tierney, conseiller municipal de longue date de la Ville d'Ottawa, comme nouveau président de la FCM. Il succède à la conseillère municipale de Vancouver, Rebecca Bligh, maintenant présidente sortante de la FCM.

Les membres ont de plus élu le conseil d'administration de la FCM, ainsi que ses trois autres dirigeants :

Kathy Valentino, première vice-présidente (présidente, Association of Manitoba Municipalities (Man.))

Marc Doret, deuxième vice-président (maire, Cité de Dorval (Qc))

Amy Coady, troisième vice-présidente (présidente, Municipalities Newfoundland and Labrador (T.-N.-L.))

Rebecca Bligh, présidente sortante (conseillère municipale, Ville de Vancouver (C.-B.))

La liste complète des membres du conseil d'administration de la FCM.

Le maire de London, Josh Morgan, demeure président du caucus des maires des grandes villes de la FCM, tandis que le maire de Laval, Stéphane Boyer, et le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, agiront à titre de vice-présidents, pour une et deux années, respectivement.

Les membres adoptent des résolutions importantes

Samedi, les membres de la FCM ont présenté et adopté un nombre record de résolutions. Voici certaines des résolutions débattues :

Aveuglés par les phares : améliorer la sécurité publique en examinant les phares éblouissants. Cette résolution demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour s'attaquer à la luminosité excessive des phares et de renforcer les normes nationales de sécurité.

Cette résolution demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour s'attaquer à la luminosité excessive des phares et de renforcer les normes nationales de sécurité. Renforcer les capacités de défense du Canada avec les gouvernements municipaux . On exhorte le gouvernement fédéral à collaborer avec les gouvernements municipaux pour définir un plan de défense nationale qui soutient les infrastructures, le logement, le développement économique, le bien-être communautaire et la résilience climatique, et de reconnaître l'admissibilité de tous les types d'infrastructures locales au financement pour les infrastructures à usages multiples.

. On exhorte le gouvernement fédéral à collaborer avec les gouvernements municipaux pour définir un plan de défense nationale qui soutient les infrastructures, le logement, le développement économique, le bien-être communautaire et la résilience climatique, et de reconnaître l'admissibilité de tous les types d'infrastructures locales au financement pour les infrastructures à usages multiples. Stratégie pancanadienne sur la santé mentale, les toxicomanies et l'itinérance chronique . Cette résolution demande au gouvernement fédéral de collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin d'élaborer et de financer une stratégie coordonnée.

. Cette résolution demande au gouvernement fédéral de collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin d'élaborer et de financer une stratégie coordonnée. Annulation de la fermeture des centres fédéraux de recherche agricole. Les membres de la FCM en appellent au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision de fermer sept centres de recherche agricole et d'élaborer un plan pour préserver à long terme des données irremplaçables.

« Résolument tournée vers l'avenir, la FCM continuera de rallier les municipalités afin de faire progresser les priorités municipales comme le logement, les infrastructures, la sécurité publique et l'itinérance, a déclaré Tim Tierney. En travaillant ensemble, nous pouvons réellement bâtir un avenir meilleur pour toute la population canadienne. »

La Fédération canadienne des municipalités réunit plus de 2 000 gouvernements municipaux à l'échelle du pays, représentant plus de 90 % de la population de l'ensemble des provinces et territoires.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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