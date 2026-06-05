La FCM met sur pied une équipe spéciale sur la défense pour renforcer la préparation du Canada grâce aux infrastructures locales

EDMONTON, AB, le 5 juin 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) annonce la création d'une nouvelle équipe spéciale sur la défense afin de renforcer la collaboration entre les gouvernements municipaux et leurs partenaires fédéraux, alors que le Canada intensifie ses efforts pour accroître sa capacité en matière de défense.

Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, a annoncé le lancement de la nouvelle équipe spéciale sur la défense lors du congrès annuel et du salon professionnel de l’organisation, qui se sont tenus à Edmonton (Alberta) le 5 juin 2026. Credit: Fédération canadienne des municipalités

Coprésidé par les conseillers Will Cole-Hamilton (Comox, C.-B.) et Conny Glenn (Kingston, Ont.), l'équipe spéciale s'appuiera sur le rôle essentiel que jouent déjà les municipalités dans le soutien à la capacité de défense du Canada. Il veillera à ce que l'expertise locale et les réalités du terrain permettent d'obtenir des résultats plus rapidement et plus efficacement.

La mise sur pied de cette équipe intervient à un moment où le Canada augmente considérablement ses investissements en défense et renforce ses engagements auprès de l'OTAN. Dans ce contexte, il devient essentiel d'aligner les ambitions fédérales sur la capacité de mise en œuvre à l'échelle locale.

« Partout au pays, les collectivités contribuent déjà de façon essentielle à la préparation du Canada en matière de défense, a déclaré la présidente de la FCM, Rebecca Bligh. Qu'il s'agisse des routes, des systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées, des logements ou des réseaux de transport, les infrastructures locales sont des infrastructures de défense. Le personnel militaire ne fait pas que travailler sur ces bases : il vit aussi dans nos collectivités. Cette équipe spéciale vise donc à renforcer la collaboration entre les municipalités accueillant des installations militaires afin que les investissements produisent des résultats plus rapidement et plus efficacement. »

L'équipe spéciale sur la défense de la FCM concentrera ses travaux sur des solutions concrètes et applicables, notamment :

Renforcer la collaboration entre les ordres de gouvernement pour accélérer la mise en place d'infrastructures liées à la défense;

Accroître les investissements dans les infrastructures à usages multiples, au bénéfice des collectivités et de la sécurité nationale;

Éliminer les contraintes locales liées au logement, aux transports, à l'eau et à l'énergie.

La FCM souligne que les municipalités ne cherchent pas à orienter la politique de défense du pays, mais plutôt à faire en sorte que les investissements du Canada se traduisent par des résultats tangibles sur le terrain.

« Il s'agit de miser sur ce qui fonctionne déjà, a ajouté la présidente Rebecca Bligh. Lorsque les municipalités participent pleinement à la planification et à la mise en œuvre des projets, les résultats sont au rendez-vous. »

L'équipe spéciale réunira des collectivités canadiennes accueillant des installations militaires et amorcera dès maintenant ses travaux en mobilisant des partenaires et en formulant des recommandations.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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