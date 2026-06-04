EDMONTON, AB, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à une conférence de presse dans le cadre du Congrès annuel et du salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), où des élu(e)s municipaux lanceront une nouvelle initiative mettant en lumière le rôle essentiel des gouvernements locaux dans le renforcement de la capacité de défense du Canada grâce aux infrastructures essentielles.

Date/Heure : le vendredi 5 juin, à 12 h (heure des Rocheuses)

Lieu : Salon D2, Niveau Pedway, Centre des Congrès d'Edmonton, Edmonton (Alberta)

Les participantes et participants :

Rebecca Bligh, présidente de la FCM, conseillère, Ville de Vancouver, Colombie-Britannique

Tim Tierney, Premier vice-président de la FCM, conseiller, Ville d'Ottawa, Ontario

Will Cole-Hamilton, Conseiller, Ville de Courtenay, Colombie-Britannique

Andrew Knack, maire d'Edmonton, Alberta

Marianne White, Conseillère municipale, Ville de Québec, Québec

Notes aux médias :

Toutes les heures sont locales.

L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la FCM.

Pour participer en personne, veuillez contacter l'équipe des relations de la FCM afin d'obtenir une accréditation.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres, représentant plus de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias de la FCM, (613) 907-6395, [email protected]