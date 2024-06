« À Mars Wrigley, notre objectif est d'inspirer des moments quotidiens de joie et nous croyons au pouvoir de créer des expériences plaisantes et partagées qui unissent les gens », a mentionné Patrick Zeng, directeur du marketing à Mars Wrigley Canada. « Cet été, M&M's et Mars Canada sont ravis de collaborer avec des soirées cinéma locales afin de rassembler les communautés, en ajoutant une touche de couleur et de joie pour rendre ces événements plus inclusifs et agréables pour tou.te.s. »

À partir du 19 juin et jusqu'au 18 août, les M&M'S feront des apparitions lors de soirées cinéma en plein air à Toronto, en Ontario, Vancouver, en Colombie-Britannique, Calgary, en Alberta, et Montréal, au Québec. Des expériences amusantes et uniques seront de la partie, comme des kiosques de la marque ainsi qu'un distributeur mural de M&M'S colorés offrant une variété de savoureux M&M'S à déguster. Les 50 premières personnes à se présenter recevront une couverture de pique-nique à l'effigie des M&M'S, pour une soirée douillette de cinéma sous les étoiles.

Cet été, M&M'S et Mars Canada commanditeront les soirées cinéma collectives suivantes, aidant les communautés à reconnecter :

Les Canadiens et Canadiennes peuvent rejoindre la communauté M&M'S et Funkind afin de célébrer les moments partagés gratuitement autour d'un bon film. N'hésitez pas à immortaliser le tout dans les réseaux sociaux en identifiant M&M'S avec le mot-clé #ForAllFunkind.

Pour de plus amples informations : [email protected] ou [email protected].