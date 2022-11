Du 8 décembre 2022 au 8 janvier 2023, célébrez l'arrivée de la saison hivernale.

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le programme Les lumières de Noël au Canada, dorénavant appelé Les lumières d'hiver au Canada, rassemble les Canadiens et Canadiennes dans leur communauté afin que tous et toutes puissent participer et se mettre dans l'esprit des fêtes.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a dévoilé aujourd'hui la programmation des Lumières d'hiver au Canada. Du 8 décembre 2022 au 8 janvier 2023, les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays pourront profiter d'une programmation haute en couleur pour célébrer la saison hivernale. Premièrement, les personnes qui habitent dans la région de la capitale du Canada pourront profiter d'une projection multimédia qui sera présentée sur la Colline du Parlement et seront invitées à parcourir La route des lumières. Deuxièmement, IllumiNATION offrira une émission de télévision et une série de capsules vidéo qui mettront en valeur le talent canadien.

La projection multimédia présentée gratuitement sur la Colline du Parlement du jeudi au lundi, entre le 8 décembre et le 8 janvier, jouera en boucle de 17 h 30 à 23 h. Avec comme toile de fond le Parlement, elle combinera imagerie numérique et trame musicale. Vous pourrez y voir des étincelles lumineuses qui voyageront à travers les paysages canadiens afin d'ajouter de la lumière aux soirées d'hiver. Les gens sur place pourront se photographier à l'espace illuminé et partager la lumière hivernale avec leurs proches sur les réseaux sociaux.

En plus de La route des lumières qui longe le boulevard de la Confédération, partout au pays, de nombreuses lumières mettront en valeur de multiples sites et monuments, et uniront symboliquement tous les gens au Canada.

IllumiNATION mettra en lumière les arts et la culture d'ici et fera briller le talent canadien. L'émission de télévision, coproduite par Rogers TV Ottawa et Patrimoine canadien, vous proposera une variété de prestations qui vous feront voyager de l'Ontario au Manitoba, en passant par le Yukon, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Québec. L'émission sera diffusée à compter de 20 h (HE), le 21 décembre, sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien, et à 20 h (heure locale), sur les chaînes de Rogers TV et OMNI Television. Cette télédiffusion sera accessible jusqu'au 8 janvier chez les câblodistributeurs participants. Une série de capsules vidéo vous fera découvrir des moments inédits d'IllumiNATION. C'est avec du contenu exclusif qu'il sera possible pour tout le monde de découvrir et de célébrer le talent d'ici. Toutes les capsules vidéo seront offertes sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien et sur le site Web Les lumières d'hiver au Canada.

Citations

« Le programme Les lumières d'hiver au Canada met en valeur notre culture! La projection multimédia sur la Colline du Parlement va nous donner l'occasion de nous rassembler, et dans de nombreuses villes du pays, des monuments et des sites seront illuminés pour que la population canadienne d'un bout à l'autre du pays puisse participer. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Manuvie est fière de parrainer cette tradition canadienne qui unit symboliquement tous les gens au Canada. IllumiNATION permet de découvrir et de mettre en valeur le talent canadien grâce à une émission de télévision et une série de capsules vidéo. »

- Peter Wilkinson, chef mondial, Affaires réglementaires et relations publiques, Manuvie

Les faits en bref

Le 38e programme Les lumières d'hiver au Canada, anciennement appelé Les lumières de Noël au Canada, commencera le 8 décembre 2022 et se poursuivra jusqu'au 8 janvier 2023.

Le principal mot-clic est #LumièresDHiver.

Pour l'émission de télévision et la série de capsules vidéo IllumiNATION, utilisez le mot-clic #IllumiNATION.

Patrimoine canadien remercie Manuvie, commanditaire exclusif des Lumières d'hiver au Canada, et Rogers TV Ottawa, coproducteur de l'émission de télévision IllumiNATION.

