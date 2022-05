Les lieux gérés par Parcs Canada dans l'Ouest de Terre-Neuve et le Sud du Labrador lancent officiellement la saison touristique estivale 2022

Le personnel du parc national du Gros-Morne et des lieux historiques nationaux de Port au Choix, de L'Anse aux Meadows et de Red Bay sont heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison estivale 2022. Le parc national du Gros-Morne est ouvert toute l'année et les diverses installations pour les visiteurs et les terrains de camping ouvrent à différents moments. Nous encourageons les visiteurs à consulter le site Web du parc national du Gros-Morne pour connaître tous les détails. Les lieux historiques nationaux de Port au Choix , de L'Anse aux Meadows et de Red Bay ouvrent tous le 1 er juin 2022.

Parc national du Gros-Morne :

Choisissez votre aventure au parc du Gros-Morne! Il y a des sentiers de randonnée de tous les niveaux de difficulté et des possibilités d'explorer les merveilles géologiques qui font de ce paysage un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Découvrez la culture et les traditions du peuple mi'kmaq du centre de Terre-Neuve à l'exposition Miawpukek : The Middle River présentée au Centre de découverte de Woody Point .

présentée au Centre de découverte de . Pendant les travaux de construction du nouveau centre d'accueil du parc national du Gros-Morne, l'Agence Parcs Canada est heureuse d'accueillir les visiteurs au centre d'accueil temporaire situé dans le secteur riverain de Rocky Harbour , au 31, rue Main Nord.

Lieu historique national de Port au Choix :

Découvrez les mystères et la remarquable ingéniosité de quatre cultures anciennes qui étaient autrefois présentes à Port au Choix. Les visiteurs peuvent parcourir les expositions présentées au centre d'accueil.

Partez en randonnée sur les landes calcaires et les côtes pour découvrir le lieu de sépulture sacré, d'anciens établissements humains et des fleurs sauvages arctiques rares.

Au phare de la pointe Riche, observez (de loin) le troupeau de caribous qui fréquente le lieu historique chaque année.

Le programme Contemplez des phoques en toutes saisons sera de nouveau offert en 2022.

Lieu historique national de L'Anse aux Meadows :

Découvrez les fascinants vestiges archéologiques du seul établissement viking connu en Amérique du Nord. Explorez le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, découvrez des artefacts originaux dans les expositions du centre d'accueil, regardez le film, participez à une visite guidée du site archéologique et rencontrez les interprètes du programme d'histoire vivante au campement viking. En parcourant les sentiers panoramiques, gardez votre appareil photo à portée de main : vous pourriez apercevoir des orignaux, des baleines et de la végétation unique à partir des sentiers panoramiques qui longent le littoral.

La salle d'évasion Le test de Tykir revient cette saison. Êtes-vous prêts à prouver que vous êtes un membre rusé de l'équipage de Leif Eriksson ? Les réservations sont recommandées. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web.

revient cette saison. Êtes-vous prêts à prouver que vous êtes un membre rusé de l'équipage de ? Les réservations sont recommandées. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web. Notre programme du soir, Des sagas et des ombres, sera de nouveau présenté cette saison au lieu historique de L'Anse aux Meadows . Rassemblez-vous dans la skáli (cuisine) de l'un des bâtiments en tourbe reconstruits et préparez-vous à vivre une soirée de récits héroïques et tragiques tirés des sagas vikings. Les réservations sont recommandées. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web.

Lieu historique national de Red Bay :

Les visiteurs peuvent découvrir l'incroyable histoire de Red Bay grâce à nos interprètes compétents et aux expositions au centre d'interprétation.

grâce à nos interprètes compétents et aux expositions au centre d'interprétation. L'île Saddle, située à une courte distance (4 à 5 minutes) en bateau dans le port de Red Bay , transporte les visiteurs jusqu'à un moment dans le temps où les baleiniers basques géraient une exploitation de grande envergure. Un sentier qui serpente dans l'île conduit le visiteur à travers une série de sites archéologiques qui parsèment le paysage. Nous avons récemment installé un nouveau quai flottant et de nouvelles installations sanitaires sur l'île Saddle pour améliorer l'accessibilité et veiller à ce que votre visite soit des plus agréables.

, transporte les visiteurs jusqu'à un moment dans le temps où les baleiniers basques géraient une exploitation de grande envergure. Un sentier qui serpente dans l'île conduit le visiteur à travers une série de sites archéologiques qui parsèment le paysage. Nous avons récemment installé un nouveau quai flottant et de nouvelles installations sanitaires sur l'île Saddle pour améliorer l'accessibilité et veiller à ce que votre visite soit des plus agréables. Découvrez le nouveau programme de contes sur l'île Saddle en juillet et en août, intitulé Away with the Whalers (en anglais seulement cette saison). Les visiteurs peuvent découvrir la culture des baleiniers basques qui avaient établi un port à Red Bay au XVIe siècle. Les réservations sont recommandées. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web.

Le parc national du Gros-Morne et les lieux historiques nationaux de Port au Choix, de L'Anse aux Meadows et de Red Bay fournissent le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Que les visiteurs soient à la recherche d'aventures, de plaisir pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire, ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences inédites sauront répondre à leurs besoins.

Comme la santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique, afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays où les paysages sont vraiment variés et l'histoire riche. Chacune des aires protégées du réseau de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits comme le parc national du Gros-Morne et les lieux historiques nationaux de Port au Choix, de L'Anse aux Meadows et de Red Bay en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'Agence Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe Parcs Canada travaille assidûment pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs, nouveaux et habitués, au parc national du Gros-Morne et aux lieux historiques nationaux de Port au Choix, de L'Anse aux Meadows et de Red Bay cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ces lieux précieux ont à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national du Gros-Morne est constitué de 1 805 kilomètres carrés de nature sauvage sur la côte ouest de Terre-Neuve. Sa beauté naturelle et sa géologie inédite ont valu au parc d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il s'étend du littoral du golfe du Saint-Laurent vers l'intérieur des terres et comprend des basses terres où les voies d'eau navigables serpentent jusqu'aux monts Long Range et aux hauts plateaux.

vers l'intérieur des terres et comprend des basses terres où les voies d'eau navigables serpentent jusqu'aux monts et aux hauts plateaux. Les peuples autochtones ont vécu partout à Terre-Neuve-et- Labrador , et ce, depuis des temps immémoriaux. Sur le côté ouest de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve, au lieu historique national de Port au Choix, vous vous trouverez au carrefour de 6 000 ans d'histoire humaine. Les richesses de la mer ont attiré ici les Autochtones de l'Archaïque maritime, les groupes du Dorset et de Groswater ainsi que les groupes autochtones récents bien avant l'arrivée des Européens.

, et ce, depuis des temps immémoriaux. Sur le côté ouest de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve, au lieu historique national de Port au Choix, vous vous trouverez au carrefour de 6 000 ans d'histoire humaine. Les richesses de la mer ont attiré ici les Autochtones de l'Archaïque maritime, les groupes du et de Groswater ainsi que les groupes autochtones récents bien avant l'arrivée des Européens. Au lieu historique national de L'Anse aux Meadows - à la pointe de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve - se trouve la première preuve connue de la présence européenne dans les Amériques. Il y a plus de 1 000 ans, des expéditions scandinaves sont parties à la voile du Groenland et sont arrivées ici, où elles ont construit un petit campement de bâtiments en bois et en tourbe. Dans un décor époustouflant de falaises escarpées, de tourbières et de côtes, découvrez les fascinants vestiges archéologiques du campement viking, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978.

- à la pointe de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve - se trouve la première preuve connue de la présence européenne dans les Amériques. Il y a plus de 1 000 ans, des expéditions scandinaves sont parties à la voile du Groenland et sont arrivées ici, où elles ont construit un petit campement de bâtiments en bois et en tourbe. Dans un décor époustouflant de falaises escarpées, de tourbières et de côtes, découvrez les fascinants vestiges archéologiques du campement viking, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. En 2013, le lieu historique national de Red Bay , l'exemple le plus complet des premières chasses à la baleine à l'échelle industrielle au monde, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle. Au milieu du XVI e siècle, un grand nombre de baleines franches et boréales ont attiré les baleiniers de la région basque d'Espagne et de France vers le détroit de Belle Isle , qui ont établi un important port de chasse à la baleine à Red Bay .

, l'exemple le plus complet des premières chasses à la baleine à l'échelle industrielle au monde, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle. Au milieu du XVI siècle, un grand nombre de baleines franches et boréales ont attiré les baleiniers de la région basque d'Espagne et de vers le détroit de , qui ont établi un important port de chasse à la baleine à . La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada donne un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]; Ellen Gormley, Agente, relations publiques et communications par intérim, Unité de gestion de l'Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-458-8627, [email protected]