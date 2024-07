SHERBROOKE, QC, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les leaders de l'écosystème quantique du Canada et des États-Unis renforcent leur collaboration pour créer un impact positif et durable sur la société grâce à la science et aux technologies de l'information quantique.

Des représentants du Chicago Quantum Exchange, du Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation de l'Université de Chicago et de Distriq, la zone d'innovation quantique de Sherbrooke, Québec, Canada, se sont récemment rencontrés pour discuter d'objectifs, de buts et d'opportunités partagés pour approfondir leurs relations.

Les écosystèmes quantiques respectifs comprennent des clusters de recherche, de commercialisation, d'entrepreneuriat et industriels de classe mondiale avec des bassins de talents qualifiés.

« L'expansion de notre collaboration avec le Chicago Quantum Exchange et le Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation marque une étape importante vers la création d'un écosystème quantique robuste et innovant. En combinant notre expertise et nos ressources, nous sommes en mesure de réaliser des avancées significatives dans les technologies quantiques qui bénéficieront à nos régions et à la communauté mondiale », a expliqué Martin Enault, directeur général de Distriq.

« Nous sommes revenus avec plusieurs idées et nous nous réjouissons des futures discussions alors que nous continuons à développer notre écosystème quantique à Chicago. En travaillant ensemble vers des objectifs partagés, nous avons tous plus de chances de réussir », a déclaré Samir Mayekar, directeur général du Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation. « Les collaborations de ce type sont essentielles pour accélérer la prolifération des technologies quantiques au bénéfice de tous. »

Mayekar a signé la lettre d'intention au nom de l'Université de Chicago, et Preeti Chalsani, directrice adjointe de l'accélérateur quantique de l'Université, Duality, représentait le Chicago Quantum Exchange, où elle dirige également les partenariats industriels.

« Le Québec dispose d'un écosystème quantique en pleine expansion avec une infrastructure de soutien et des programmes précieux pour faire croître cet écosystème », a déclaré Chalsani. « La visite a servi à renforcer les liens existants entre les écosystèmes de l'Illinois et du Québec et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires au Québec pour une croissance mutuelle et l'avancement des technologies quantiques. »

Les autres membres de la délégation comprenaient Philip Gold, directeur exécutif de l'immobilier commercial de l'Université de Chicago ; Cory Olishansky, consul et délégué commercial au Consulat général du Canada à Chicago ; et du Département du commerce et des opportunités économiques de l'Illinois, Kristi Dula, directrice adjointe du bureau de l'entrepreneuriat, et Jamie Gladfelter, responsable des technologies émergentes. Également parmi le groupe, Elina Kasman, vice-présidente du développement commercial de Great Lakes Crystal Technologies, qui a participé à la première cohorte de Duality.

« Il est important que les constructeurs d'écosystèmes quantiques collaborent à travers les régions géographiques pour cultiver les entrepreneurs qui façonneront le deuxième siècle d'innovation quantique », a déclaré Eze Burts, directeur de Duality, qui était également présent. « Alors que nous continuons à explorer des synergies mutuellement bénéfiques, nous reconnaissons l'opportunité d'être plus intentionnels dans notre approche pour construire sur nos succès et combiner nos ressources pour accélérer la commercialisation des technologies quantiques. »

L'objectif est de créer des connexions significatives et durables entre les écosystèmes respectifs. Dans ce cadre, la lettre d'intention marque un engagement à poursuivre les collaborations, les échanges et les discussions sur l'entrepreneuriat quantique, la commercialisation et les activités de soutien aux nouvelles entreprises. Elle aborde également l'éducation quantique et le développement de la main-d'œuvre ainsi que la collecte de fonds pour soutenir la mise en œuvre de programmes collaboratifs.

// À propos de Chicago Quantum Exchange : c'est une plateforme collaborative qui fait progresser la science et l'ingénierie de l'information quantique, connectant des institutions académiques de premier plan, des laboratoires nationaux et des partenaires industriels pour stimuler l'innovation en technologie quantique.

// À propos de Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation : il stimule la création d'entreprises et la commercialisation de technologies au sein de l'Université de Chicago et de la communauté environnante. Grâce à l'éducation, aux partenariats et au soutien aux nouvelles entreprises, le Polsky Center fait progresser les connaissances et la pratique de l'entrepreneuriat et accélère la commercialisation de la recherche.

