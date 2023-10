- Le chanteur pop bilingue montréalais Josh Alexander remporte le grand prix -

TORONTO, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La scène musicale canadienne, avec ses superstars locales qui figurent sur les palmarès, est la plus importante au monde, et la relève musicale du pays, qui travaille sans relâche en vue de sa prochaine percée, est incroyablement forte. Aujourd'hui, cinq musiciens émergents talentueux sont annoncés en tant que lauréats du 11e Programme annuel des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC, conçu pour élever les artistes musicaux canadiens en herbe en leur offrant des contacts, un mentorat, des possibilités et une exposition inestimables au sein de l'industrie. Les talentueux lauréats de cette année ont émerveillé le comité de sélection par la beauté de leurs textes, leur maîtrise et leur étendue vocales impressionnantes, ainsi que par leurs arrangements musicaux.

Les lauréats du Programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC 2023 sont les suivants :

Grand gagnant : le musicien pop Josh Alexander de Montréal (Québec)

Deuxième prix : l'artiste électro-pop Talltale de Toronto (Ontario)

Troisième prix : l'auteur-compositeur-interprète J3M de Toronto (Ontario).

Troisième prix : chanteuse pop Murphy de Leduc, Alberta

Troisième prix : l'artiste pop Rachel Cousins de Portugal Cove-St. Philip's, Terre-Neuve-et-Labrador

Note de la rédaction : Cliquez ICI pour télécharger les images et les biographies de tous les lauréats et ICI pour la présentation de Josh Alexander.

Le grand gagnant de cette année est le chanteur pop bilingue montréalais Josh Alexander, un jeune artiste aux multiples talents qui fait son chemin dans l'industrie de la musique. À la fois auteur-compositeur et interprète, il est passionné par l'univers pop cinématographique. Originaire de Québec, Josh s'est fait connaître lors de la 5e saison de "La Voix", en accédant à l'étape des duels. Deux de ses compositions, "Fly Away" et "Jusqu'à toi", figurent sur la trame sonore du film "Butterfly Tale/La Légende du Papillon", aux côtés d'artistes tels que Patrice Michaud, Cœur de Pirate, La Zarra, Johnny Orlando et Shawn Mendes. Le film sortira dans les salles canadiennes le 13 octobre et sera ensuite diffusé aux États-Unis. À l'automne 2022, Josh a sorti son premier EP "Forevermore" et son single "Hurricane" a atteint la 36e place du classement radio de l'ADISQ, avec plus de 500 000 écoutes. Depuis, il a contribué à trois chansons du dernier album de Jeanick Fournier (gagnante de Canada's Got Talent) et assurera la première partie de la tournée de la chanteuse française Zaz au Québec en octobre 2023.

En tant que lauréat du grand prix, Josh Alexander reçoit un prix en espèces de 20 000 $, des représentations lors d'événements de l'Allée des célébrités canadiennes, y compris la célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes à Toronto en décembre 2023, et du temps d'enregistrement en studio privé dans les célèbres Metalworks Studios. Le gagnant du deuxième prix, Talltale de Toronto, reçoit un prix en espèces de 10 000 $, tandis que les trois finalistes reçoivent chacun 5 000 $.

Consultez le site EmergingMusician.ca pour obtenir le communiqué complet, y compris les détails des prix et les citations.

