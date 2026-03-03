TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) et son programme des prix de la Voiture canadienne de l'année annoncent leur participation à trois salons de l'auto supplémentaires cette saison.

Rappelons que les lauréats des prix de la Voiture canadienne de l'année 2026 ont été dévoilés le 12 février, à l'occasion du Salon international de l'Auto du Canada, à Toronto. Voici les gagnants pour chacune des quatre catégories suivantes :

Prix de la Voiture Canadienne de l'annee 2026 Speed Speed

Voiture canadienne de l'année 2026

Honda Civic

Véhicule utilitaire canadien de l'année 2026

Hyundai Palisade

Voiture électrique canadienne de l'année 2026

Porsche Taycan

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026

Kia EV9

Le président de l'AJAC, Evan Williams, a déclaré : « Chaque année, l'AJAC est fière de s'associer à nos amis des salons automobiles de Montréal, de Toronto et de Vancouver afin d'y présenter les lauréats des prix de la Voiture canadienne de l'année. Je suis très heureux d'annoncer que nous prenons de l'expansion cette année. En effet, les grands gagnants (à savoir la Honda Civic, le Hyundai Palisade, la Porsche Taycan et le Kia EV9) seront de passage à Calgary, à Edmonton et, dès cette semaine, à L'international de l'auto de Québec. Voilà qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens, qu'ils soient acheteurs ou simplement amateurs de véhicules, d'admirer en chair et en acier les meilleurs véhicules au Canada cette année - et de découvrir pourquoi nos jurés experts les ont désignés comme tels. »

Les consommateurs canadiens pourront admirer les véhicules lauréats de plus près au cours du mois prochain aux salons de l'auto de Québec, de Calgary, de Vancouver et d'Edmonton :

L'international de l'auto de Québec (3 au 8 mars)

Calgary International Auto & Truck Show (12 au 15 mars)

Salon international de l'Auto de Vancouver (25 au 29 mars)

The Auto Experience: Edmonton Motor Show (9 au 12 avril)

À propos de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY)

Les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) sont décernés depuis 1986 et, depuis le début, l'objectif du programme n'a pas changé : il vise à fournir aux Canadiens des conseils fiables pour l'achat d'une voiture, provenant de journalistes automobiles professionnels et respectés de tous les coins du pays.

Les prix CCOTY sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), une association professionnelle qui réunit les meilleurs journalistes automobiles du Canada et fournit aux consommateurs des conseils impartiaux pour l'achat d'une voiture, provenant de l'ensemble de l'industrie, dans tous les médias.

Pour plus d'informations, consultez www.canadiancaroftheyear.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @canadiancaroftheyear

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'EcoRandonnée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'informations : Evan Williams, président de l'AJAC 902-401-1784 [email protected]; Stephen Elmer, président du CCOTY 647-523-6494 [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice des opérations et des événements de l'AJAC 905-978-7239 [email protected]