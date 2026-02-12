Deuxième victoire consécutive pour la Honda Civic aux prix de la Voiture canadienne de l'année 2026

TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les quatre lauréats des prix de la Voiture canadienne de l'année 2026 (CCOTY), présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), ont été dévoilés aujourd'hui lors des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto du Canada, à Toronto.

La Honda Civic est de nouveau la Voiture canadienne de l'année 2026. Non seulement la voiture la plus vendue au pays conserve son titre, mais il s'agit pour elle d'une troisième récompense en cinq ans. Les jurés de l'AJAC ont souligné sa qualité et l'ergonomie de son habitacle comme les éléments-clés de son attrait auprès des consommateurs.

Le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2026 est le Hyundai Palisade. Avec ce VUS à trois rangées, le constructeur coréen remporte les honneurs « utilitaires » pour une deuxième année consécutive, lui qui les avait raflés en 2025 avec son Hyundai Santa Fe. Du nouveau Palisade, les juges ont particulièrement apprécié la qualité et le design de l'habitacle.

Le premier des deux titres récompensant les véhicules électriques et hybrides rechargeables revient à la Porsche Taycan, qui remporte ainsi le prix de Voiture électrique canadienne de l'année 2026. La sportive électrique renouvelée est plus performante que jamais, les juges de l'AJAC louangeant l'élégance de son habitacle et sa conduite engageante.

Enfin, le Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026 est le Kia EV9, qui se hisse sur la première marche du podium après avoir été finaliste en 2024 et en 2025. Les jurés de l'AJAC ont particulièrement été impressionnés par son design extérieur, son système multimédia et ses caractéristiques de sécurité.

« Félicitations aux lauréats, a déclaré Jason Campbell, directeur général du Salon international de l'Auto du Canada. Ces prix sont exclusivement canadiens, jugés par des experts canadiens sur les routes canadiennes. Nous sommes heureux d'en dévoiler les résultats aujourd'hui au salon de Toronto, pour le plus grand bénéfice des médias, de l'industrie mais, surtout, des consommateurs. »

« Année après année, je suis fier de l'équipe derrière le programme pour la Voiture canadienne de l'année et de nos experts membres de l'AJAC qui y participent - et 2006 ne fait pas exception, a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC. Pour cette édition, pas moins de 53 jurés experts provenant des quatre coins du Canada ont conduit chacun des véhicules sur lesquels ils devaient se prononcer, s'exécutant sur les mêmes routes canadiennes et dans les mêmes conditions canadiennes que celles auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Voilà pourquoi je suis convaincu de notre capacité à déterminer, chaque année, les Meilleurs véhicules pour les Canadiens, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire, fonctionnant à l'essence ou à l'électricité. Félicitations à Honda, Hyundai, Kia and Porsche pour leur victoire bien méritée! »

À propos de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY)

Les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) sont décernés depuis 1986 et, depuis le début, l'objectif du programme n'a pas changé : nous cherchons à fournir aux Canadiens des conseils fiables pour l'achat d'une voiture, provenant de journalistes automobiles professionnels et respectés de tous les coins du pays.

Les prix CCOTY sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), une association professionnelle qui réunit les meilleurs journalistes automobiles du Canada et fournit aux consommateurs des conseils impartiaux pour l'achat d'une voiture, provenant de l'ensemble de l'industrie, dans tous les médias.

Des milliers d'essais routiers ont lieu chaque année au Canada et les journalistes utilisent ces expériences pour voter sur les véhicules qui se démarquent dans chaque segment. Des milliers de données recueillies au cours du processus permettent de déterminer quels véhicules méritent d'être distingués dans leur segment.

Les prix CCOTY dévoilent le gagnant pour chacune des quatre catégories suivantes:

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'EcoRandonnée.

