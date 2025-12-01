Les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2026 seront dévoilés au Salon de l'Auto de Montréal le 15 janvier 2026

TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est fière de présenter les demi-finalistes des prix de la Voiture canadienne de l'année 2026 (CCOTY). La liste comprend 20 des meilleurs véhicules en vente au Canada, en compétition dans quatre catégories de prix :

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

Le vote est en cours au sein du jury, composé de 50 journalistes experts de l'AJAC provenant de partout au Canada. Dans le cadre d'un processus en deux étapes, les journalistes désignent d'abord leurs cinq véhicules préférés dans chaque catégorie. Les juges remplissent ensuite des bulletins de vote détaillés pour les demi-finalistes de chaque catégorie.

La première étape du scrutin est maintenant terminée et, après dépouillement des votes, les demi-finalistes ont été désignés comme suit :

Les cinq demi-finalistes pour le titre de Voiture canadienne de l'année 2026 sont :

La Honda Civic;

La Hyundai Elantra;

La Kia K4;

La Porsche 911 Carrera;

La Toyota Prius.

Les cinq demi-finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2026 sont :

Le Ford Maverick;

Le Honda Passport;

Le Hyundai Palisade;

Le Subaru Forester;

Le Toyota RAV4.

Les cinq demi-finalistes pour le prix de la Voiture électrique canadienne de l'année 2026 sont :

La BMW i4;

La Hyundai IONIQ 6;

La Lucid Air;

La Porsche Taycan;

La Toyota Prius hybride branchable.

Les cinq demi-finalistes pour le titre de Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026 sont :

Le BMW iX;

Le Hyundai IONIQ 9;

Le Kia EV9;

Le Lucid Gravity;

Le Porsche Macan Électrique.

Tous les véhicules de l'année-modèle 2026, soit près de 400 au total, sont admissibles aux prix CCOTY. Cela comprend les modèles nouvellement conçus, les véhicules récemment rafraîchis et ceux qui n'ont pas changé depuis l'année-modèle précédente.

Les jurés experts de l'AJAC sont établis partout au Canada, de Vancouver à Halifax. Le CCOTY est le SEUL programme de récompenses automobiles au Canada qui impose aux juges de conduire chaque véhicule pour lequel ils votent. Les journalistes évaluent les candidats dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont confrontés quotidiennement les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

« L'annonce des demi-finalistes constitue la première grande étape vers les prix de la Voiture canadienne de l'année 2026. Qu'un modèle remporte ou non le trophée suprême, le processus de vote de la Voiture canadienne de l'année garantit que chacun des véhicules demi-finalistes se distingue dans sa catégorie », a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC.

À partir de cette liste de demi-finalistes, l'AJAC annoncera les 12 meilleurs véhicules au Canada pour 2026 au Salon de l'Auto de Montréal le 15 janvier 2026. Ils y seront exposés pendant toute la durée de l'événement, du 16 au 25 janvier 2026. L'Association dévoilera ensuite les lauréats des prix de la Voiture canadienne de l'année le 12 février lors du Salon international de l'auto du Canada à Toronto.

Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG, et ils restent secrets jusqu'à l'ouverture des enveloppes.

Après leur dévoilement, les gagnants des quatre catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année seront exposés dans cinq des principaux salons automobiles canadiens en 2026 :

Salon international de l'auto du Canada (Toronto), du 13 au 22 février 2026

L'International de l'auto de Québec, du 4 au 8 mars 2026

Salon international de l'auto et du camion de Calgary, du 13 au 16 mars 2026

Salon international de l'auto de Vancouver, du 25 au 29 mars 2026

Salon de l'auto d'Edmonton, du 9 au 12 avril 2026

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéographes et de membres corporatifs dont l'intérêt se porte sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels de mise à l'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC : les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation de l'AJAC et l'ÉcoRandonnée.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca), est une société à responsabilité limitée établie en vertu des lois de l'Ontario, et constitue le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'informations : Evan Williams, président de l'AJAC, Téléphone : 902-401-1784, Courriel : [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice générale de l'AJAC, Téléphone : 905-978-7239, Courriel : [email protected]