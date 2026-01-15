MONTREAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada ont été dévoilés aujourd'hui au Salon de l'Auto de Montréal, où l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) les exposera aux visiteurs dans le kiosque des prix de la Voiture canadienne de l'année pendant toute la durée du salon. Cet événement populaire, qui se tient au Palais des congrès, accueille le public jusqu'au dimanche 25 janvier.

Voici les 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada:

L’AJAC annonce les 12 Meilleurs Véhicules de l’année 2026 au Canada (Groupe CNW/Association des Journalistes Automobile du Canada)

Voiture canadienne de l'année

Honda Civic

Hyundai Elantra

Porsche 911 Carrera

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Ford Maverick

Hyundai Palisade

Toyota RAV4

Voiture électrique canadienne de l'année

Lucid Air

Porsche Taycan

Toyota Prius Plug-In Hybrid

Véhicule électrique utilitaire canadien de l'année

Hyundai Ioniq 9

Kia EV9

Lucid Gravity

Sélectionnés par un jury d'experts de l'AJAC, ces 12 excellents véhicules sont également finalistes dans quatre catégories pour les prix de la Voiture canadienne de l'année 2026.

« Nous sommes très heureux, au Salon de l'auto de Montréal, de dévoiler les 12 Meilleurs Véhicules au Canada, sélectionnés par les jurés du prix de la Voiture canadienne de l'année de l'AJAC, a déclaré Luis Pereira, directeur général du salon. Ce sont les véhicules que les Canadiens préfèrent, conçus et testés pour s'adapter à nos routes, et que nos visiteurs passionnés peuvent découvrir de près. Cette reconnaissance souligne l'excellence et l'innovation au sein de l'industrie automobile. »

La liste des 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada met en lice de nouveaux venus, des modèles rafraîchis, de même que des favoris incontournables parmi les acheteurs canadiens.

La Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada, est également la Voiture canadienne de l'année en titre. Sa concurrente bien connue dans la catégorie des compactes, la Hyundai Elantra, de même que la plus récente itération de la légendaire Porsche 911 Carrera tenteront de lui ravir le titre pour 2026.

Le titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année sera quant à lui disputé par des modèles issus de trois catégories différentes : le Ford Maverick, une camionnette compacte qui a vu ses ventes doubler au Canada l'an dernier, le Hyundai Palisade, un grand VUS à trois rangées, ainsi que le multisegment compact Toyota RAV4, le VUS le plus vendu au pays. Les trois véhicules ont tous deux été renouvelés pour l'année-modèle 2026.

La grande berline électrique Lucid Air, qui figurait parmi les 12 finalistes de l'an dernier, remet ça pour 2026 et tentera à nouveau de remporter le titre de Voiture électrique canadienne de l'année. Elle est rejointe en course par la Porsche Taycan revisitée et la Toyota Prius Hybride rechargeable.

Enfin, rivalisant pour le titre de Véhicule électrique utilitaire canadien de l'année, on retrouve à nouveau le Kia EV9, qui affronte cette fois deux nouveaux VUS électriques : le Lucid Gravity et le Hyundai Ioniq 9. Il s'agit, pour le constructeur coréen, du troisième modèle à concourir parmi les 12 Meilleurs Véhicules canadiens de l'année 2026.

« L'AJAC est fière d'aujourd'hui révéler les 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada, a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC. Ce dévoilement qui représente non seulement une étape importante du programme des prix de la Voiture canadienne de l'année, mais il constitue une liste incontournable pour les acheteurs de véhicules neufs au pays. Cette liste met d'ailleurs en scène la plus grande diversité de constructeurs automobiles que nous ayons jamais vue; on y retrouve des voitures bien connues comme la Honda Civic et la Hyundai Elantra, mais aussi des nouveaux venus comme le VUS électrique Lucid Gravity et la camionnette compacte Ford Maverick. »

Le président de l'AJAC a ajouté : « Après avoir conduit ces modèles et les avoir soumis à un scrutin rigoureux, 53 des meilleurs journalistes automobiles du Canada ont conclu qu'il s'agit des meilleurs véhicules au pays dans leurs catégories respectives. Je suis fier de nos jurés qui, chaque année, travaillent d'arrache-pied pour déterminer quels sont les meilleurs véhicules au Canada, permettant ainsi aux consommateurs à la recherche de leur prochain véhicule neuf d'obtenir des informations pertinentes et objectives. »

La liste des 12 Meilleurs Véhicules au Canada découle de bulletins de vote détaillés remplis par les journalistes experts de l'AJAC. De Vancouver à Halifax, 53 jurés établis partout au pays ont cette année rempli plus de 1400 bulletins afin d'aboutir à cette sélecte liste. Rappelons que les prix de la Voiture canadienne de l'année est le SEUL programme de récompenses automobiles au Canada qui exige que les jurés conduisent tous les modèles pour lesquels ils votent.

Les véhicules sont testés sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles qu'expérimentent quotidiennement les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre. Les journalistes membres de l'AJAC seront disponibles pendant le Salon de l'Auto de Montréal afin de partager leur expertise avec les visiteurs.

Tous les véhicules de l'année-modèle 2026 sont admissibles à ces récompenses, qu'ils soient nouvellement conçus, récemment rafraîchis ou inchangés depuis l'an dernier.

L'annonce des gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année se déroulera le jeudi 12 février 2026 au Salon international de l'Auto du Canada, à Toronto. Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG et restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC : les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation de l'AJAC et l'ÉcoRandonnée.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative ( « KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'information: Stephen Elmer, président des prix de la Voiture canadienne de l'année, 647-523-6494, [email protected]; Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice générale de l'AJAC, 905-978-7239, [email protected]