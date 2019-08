Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 commencent dans un an exactement

Pour souligner le décompte d'un an avant les Jeux, voici quelques déclarations de membres de la communauté paralympique canadienne :

Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019 et de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 : « Difficile de croire qu'il ne reste qu'un an avant les Jeux de Tokyo. J'ai hâte! C'est particulièrement spécial de souligner l'occasion à Lima aux Jeux parapanaméricains parce que l'on comprend encore mieux ce que c'est que de représenter son pays sur une grande scène internationale et ces Jeux sont une étape importante sur la route de Tokyo. Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sont l'apothéose pour les para-athlètes et je sais combien la prochaine année sera importante dans leur préparation pour livrer la meilleure performance de leur vie à Tokyo. Le Canada sera avec eux à chaque étape! »

Aurelie Rivard, espoir de Tokyo 2020, paranatation et triple médaillée d'or de Rio 2016 : « Je suis vraiment excitée d'être finalement à un an des Jeux paralympiques de Tokyo. C'est une année des plus exaltante alors qu'on entame le dernier sprint vers la competition ultime. La fébrilité de cette année spéciale vient mettre en lumière tout le travail des années précédentes. »

Brent Lakatos, espoir de Tokyo 2020, para-athlétisme et sept médaillé paralympique : « J'ai hâte à la frénésie et à la fébrilité de la course, de la préparation, des repas et des réchauffements, bref, à tout ce qui entoure la course. Ce sont les deux plus belles semaines tous les quatre ans. Comme ce seront fort probablement mes derniers Jeux, j'espère me retirer au sommet en prenant part à toutes les épreuves, du 100 m au marathon. C'est toujours spécial de représenter le Canada et de rendre fiers mes amis et ma famille. »

Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien : « Les Jeux de Tokyo 2020 s'annoncent spectaculaires et je sais que l'Équipe paralympique canadienne est prête à livrer une excellente performance. Nous souhaitons à tous les athlètes la meilleure des chances pendant la prochaine année alors qu'ils travaillent fort pour se préparer pour Tokyo. Nous serons présents pour les encourager. »

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports : « Le compte à rebours d'un an avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 est officiellement commencé! Le pays tout entier est impatient d'encourager les athlètes canadiens, qui travaillent avec ardeur pour se préparer aux Jeux. Nous sommes si fiers de leur travail acharné, de leur détermination et de leur talent, et nous avons hâte de les voir représenter notre pays! »

Chris Wilson, directeur général, Sports et Jeux olympiques de la CBC : « CBC/Radio-Canada est fière d'être le réseau paralympique du Canada et nous sommes impatients de partager le parcours de nos para-athlètes avec les Canadiens au cours de la prochaine qui culminera avec les Jeux de Tokyo 2020. La couverture du parasport de CBC Sports pendant les années entre les Jeux, en collaboration avec le Comité paralympique canadien, nous permet de faire connaître les athlètes aux Canadiens avant qu'ils grimpent sur le podium. »

Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marketing et marque, Comité paralympique canadien : « Nous sommes très heureux qu'il ne reste plus qu'un an avant les Jeux de Tokyo 2020 et nous sommes impatients de présenter une couverture encore plus fournie par rapport aux trois éditions précédentes des Jeux paralympiques avec notamment une couverture inédite aux heures de grande écoute. Nous sommes très reconnaissants envers nos trois principaux commanditaires, Petro-Canada, Toyota et Canadian Tire, et nos partenaires du consortium médiatique qui nous aident à partager encore plus d'histoires de nos paralympiens aux Canadiens. »

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 25 août au 6 septembre 2020 et des médailles seront remises dans 22 sports. Tokyo devient la première ville à organiser les Jeux paralympiques. Elle était l'hôte des Jeux paralympiques en 1964. Environ 4400 athlètes seront en compétition à Tokyo 2020.

