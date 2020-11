Les magasins Staples Canada/Bureau en Gros feront des levées de fonds

pour Repaires jeunesse du Canada le 1er décembre

RICHMOND HILL, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement envers la collectivité, Staples Canada/Bureau en Gros a établi un partenariat avec Repaires jeunesse du Canada pour sa troisième collecte de fonds annuelle du « Mardi je donne ». Le mardi 1er décembre, toutes les succursales Bureau en Gros du Canada ainsi que le site bureauengros.com recueilleront les dons au nom de Repaires jeunesse du Canada. Staples Canada/Bureau en Gros fera également un don d'entreprise dans le cadre de cet effort.

Repaires jeunesse du Canada adaptent leurs programmes aux besoins des collectivités qu'ils appuient partout au pays. Cet organisme de bienfaisance aborde des problèmes sociaux pertinents, encourage les enfants et les ados et favorise leur autonomie, en plus de les aider à se tracer un chemin vers la réussite. Les jeunes étant confrontés à des défis sans précédent en raison de la pandémie, il est essentiel de soutenir le travail des Repaires jeunesse locaux en ce moment.

« Malgré des ressources limitées et des restrictions liées à COVID, nos repaires ont été en première ligne pour fournir des programmes et des services essentiels, virtuellement et en personne, aux familles qui en ont le plus besoin », a déclaré Owen Charters, président-directeur général, Repaires jeunesse du Canada. « Nous sommes reconnaissants à Staples Canada/Bureau en Gros d'avoir fait la promotion du « Mardi je donne » sur l'ensemble de leurs plates-formes et de leur généreux soutien à notre organisme, ce qui nous permet de poursuivre notre travail aujourd'hui et à l'avenir. »

« Cette année, il est plus important que jamais de se joindre au mouvement du "Mardi je donne" pour contrer les répercussions de la pandémie qui frappe les collectivités, a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. Jouer un rôle dans le mouvement du "Mardi je donne" en appuyant les Repaires jeunesse du Canada est important pour notre entreprise et pour ce à quoi nous croyons. Le travail qu'ils font pour soutenir les jeunes tout au long de cette pandémie est crucial. »

Depuis 1900, les Repaires jeunesse du Canada éliminent les obstacles et créent des opportunités pour tous les jeunes, de toutes les origines. Grâce à leur campagne d'opportunité systémique, ils se consacrent à la création de possibilités équitables pour les enfants en investissant chez les jeunes et en remettant en question la pauvreté, le racisme et d'autres problèmes systémiques.

« Mardi je donne » est la journée mondiale du don qui a lieu chaque année après le Vendredi fou et le Cyberlundi, et qui marque la première journée de la saison des cadeaux partout dans le monde. C'est la huitième année que le Canada participe à ce mouvement mondial. Partout au pays, les Canadiens se rassemblent pour participer à des activités de soutien pour des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif.

Pour faire un don aux Repaires jeunesse du Canada ce « Mardi je donne », visitez bureauengros.com/collections/fr-mardi-je-donne-8525.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 succursales au pays ou qui magasinent en ligne sur le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de cotravail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Repaires jeunesse du Canada

Des services axés sur la collectivité. Des relations interpersonnelles enrichissantes. Des programmes qui changent le cours d'une vie. À titre d'affiliés de l'organisme de services aux enfants et aux adolescents le plus important au Canada, nos Repaires jeunesse proposent des programmes et des services vitaux à plus de 200 000 jeunes au sein de 775 communautés du Canada. Pendant les heures critiques d'après l'école, nos Repaires aident les jeunes à découvrir qui ils sont, ce dont ils sont capables et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles formés leur donnent les outils nécessaires pour obtenir des résultats positifs dans les domaines de l'expression personnelle, des études, de la vie saine, de l'activité physique, de la santé mentale, du leadership, etc. Depuis 1900, dans des villes ou des villages, en milieu rural et dans des collectivités autochtones, des Repaires jeunesse ouvrent grand leurs portes pour accueillir les enfants et les jeunes. Si un jeune en a besoin, nos Repaires le lui offrent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCAN.

