Les jeunes choisissent un employeur primé : Hydro Ottawa

« Dès que j'ai commencé à travailler à Hydro Ottawa, j'ai eu l'occasion de prendre part à des interventions sur le terrain, ce qui m'a aidée à mieux comprendre le réseau de distribution d'électricité et a contribué à mon développement professionnel », indique Joanna. « J'ai été agréablement surprise de l'empressement des gens, à l'intérieur et à l'extérieur de mon équipe, à vouloir me former et à me faire confiance pour d'importants projets. »

Récemment, Joanna a eu l'honneur de recevoir la mention d'excellence Living our Values (Au cœur de nos valeurs), décernée par Hydro Ottawa. « Il ne fait aucun doute que cette entreprise est un excellent endroit pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Elle leur permet d'apprendre, de progresser, de contribuer et de se développer sur le plan professionnel. Je savais que c'est à Hydro Ottawa que je voulais travailler après avoir terminé mes études. »

Pour la huitième année consécutive, Hydro Ottawa figure au palmarès des organisations reconnues parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens .

En raison de sa réputation à titre d'employeur permettant de mener une carrière passionnante, avec de bonnes perspectives d'avancement et de formation, des possibilités de redonner à la collectivité et un milieu de travail attrayant, Hydro Ottawa attire les plus brillants candidats.

Les programmes de l'entreprise sont conçus de manière à ce que les jeunes travailleurs puissent contribuer concrètement à l'organisation et à la collectivité, et ce, dès le début de leur carrière.

Faits en bref

La démarche de renouvellement de l'effectif d'Hydro Ottawa attire efficacement de jeunes talents, tant et si bien que 32 % des employés ont moins de 35 ans.

Près de 24 % des gens de métier d'Hydro Ottawa sont des apprentis.

Le Conseil jeunesse d'Hydro Ottawa, piloté par le président et chef de la direction, permet de mieux comprendre les enjeux qui touchent les jeunes ou auxquels ils s'intéressent. Il améliore les possibilités de réseautage pour les jeunes professionnels au sein de l'entreprise.

jeunesse d'Hydro Ottawa, piloté par le président et chef de la direction, permet de mieux comprendre les enjeux qui touchent les jeunes ou auxquels ils s'intéressent. Il améliore les possibilités de réseautage pour les jeunes professionnels au sein de l'entreprise. Hydro Ottawa continue d'investir dans les programmes de stages, d'apprentissage et d'emplois d'été et les programmes coopératifs.

continue d'investir dans les programmes de stages, d'apprentissage et d'emplois d'été et les programmes coopératifs. Le programme menant au diplôme de technicien en entretien de lignes électriques, offert conjointement par Hydro Ottawa et le Collège Algonquin, a récemment été intégré à l'initiative de l'établissement d'enseignement intitulée We Saved You a Seat (Nous vous avons gardé une place), qui encourage les étudiantes à faire carrière en sciences, en technologie, en génie ou en mathématiques.

(Nous vous avons gardé une place), qui encourage les étudiantes à faire carrière en sciences, en technologie, en génie ou en mathématiques. En 2018, Hydro Ottawa a créé le prix Women in Powerline (Femmes dans le secteur des lignes électriques), une bourse d'études de 2 500 $ remise à une étudiante de première année du programme menant au diplôme de technicien en entretien de lignes électriques, offert par le Collège Algonquin et Hydro Ottawa. La bourse est décernée à une femme qui fait preuve d'une réussite scolaire remarquable et d'un engagement envers sa collectivité par des activités de bénévolat dans les secteurs suivants : formation et développement des compétences, énergie renouvelable, efficacité énergétique et conservation ainsi que santé, sécurité et bien-être.

Citation

« En réinventant nos secteurs d'activité, nos produits et nos services afin d'être mieux placés pour composer avec le potentiel et les défis de l'avenir, nous offrons des possibilités de carrières exaltantes et des formations inestimables pour les apprentis. Cet avant-gardisme attire les plus brillants talents de la prochaine génération de travailleurs. Nous avons besoin de leur énergie, de leur passion et de leurs compétences pour nous aider à atteindre notre objectif : être l'entreprise locale de distribution d'électricité la plus innovante de demain. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

www.hydroottawa.com

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 340 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]

Liens connexes

https://hydroottawa.com/