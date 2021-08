Les fonds de 2021-2022 aideront le secteur de la musique devant public du Canada à surmonter la pandémie, et d'autres investissements sont prévus en 2022-2023 et 2023-2024 pour appuyer les artistes et les entrepreneurs canadiens du secteur de la musique

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW/ - Les artistes canadiens puisent leur inspiration dans la culture. Ils créent des spectacles et des chansons qui relatent nos histoires, ils les immortalisent et les font voyager aux quatre coins du pays, voire dans le monde entier. Grâce à la diversité de nos artistes et créateurs, notre identité propre en tant que Canadiens et Canadiennes est mise en valeur. Cette année plus que jamais, le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir le secteur culturel, à l'aider à traverser la crise et à assurer sa pérennité pendant que nous nous relevons de la pandémie de COVID-19 et que nous relançons l'économie en toute sécurité.

Aujourd'hui, à La Tulipe, une salle aménagée dans le magnifique bâtiment patrimonial du Théâtre Dominion à Montréal, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a souligné des investissements de 70 millions de dollars sur 3 ans afin de soutenir le secteur de la musique devant public et les artistes canadiens pendant la pandémie.

Le gouvernement du Canada versera 50 millions de dollars dans le nouveau fonds lié à la COVID-19 destiné au secteur de la musique devant public. Le fonds servira à stabiliser le mécanisme financier mis en place pour aider la musique commerciale en 2021-2022 par l'entremise du Fonds de la musique du Canada (FMC). L'intention étant d'assurer une reprise durable malgré les restrictions imposées en temps de pandémie.

Une somme supplémentaire de 20 millions de dollars sera aussi versée aux bénéficiaires actuels du FMC sous la forme d'un renouvellement du financement annuel en 2022-2023 et en 2023-2024. Les fonds reconduits permettront la mise en place des nouveaux éléments du FMC modernisé, la promotion des artistes canadiens et des activités d'exportation, et le perfectionnement des compétences. De plus, ils serviront à stabiliser les entreprises canadiennes vouées à la musique au Canada fortement ébranlées par les pertes de revenu dues à la pandémie.

À l'instar de tous les programmes dans la filière du FMC, les investissements que nous annonçons aujourd'hui seront administrés par la Fondation Musicaction (Musicaction) pour le marché francophone et la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) pour le marché anglophone. Dans les prochains jours, Musicaction et FACTOR donneront le coup d'envoi à cette mesure destinée au secteur de la musique devant public.

Au Canada, la musique devant public est l'un des secteurs de l'économie les plus durement touchés par la pandémie. Les secteurs artistique et culturel constituent un moteur économique important et ils jouent un rôle déterminant dans la cohésion des communautés partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada maintient son aide à chaque étape de la reprise en mettant en place des mesures et des fonds d'urgence pour que des spectacles de musique soient présentés devant public. Le gouvernement continue d'investir dans la musique canadienne et d'aider les artistes et les entrepreneurs pour qu'ils rayonnent sur le marché numérique et mondial.

Citations

« Pour que retentissent bientôt nos refrains préférés et que nos histoires circulent à nouveau dans notre grand pays et à l'étranger, le gouvernement du Canada rend immédiatement disponibles les fonds nécessaires à la relance des spectacles musicaux. La résilience des milieux artistiques et culturels canadiens est immense, et il est de notre devoir de les encourager. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En agissant dès maintenant et en investissant dans le secteur de la musique devant public, le gouvernement du Canada protège de bons emplois dans les industries créatives et culturelles canadiennes, et ce, pour de nombreuses années. C'est tout à fait logique d'appuyer le secteur de la musique devant public, car nos artistes, techniciens et entrepreneurs ont été parmi les plus touchés par la pandémie de COVID-19. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans une salle de spectacle, et je suis sûre que vous aussi! »

− Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le budget 2021 prévoit verser 70 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2021-2022, dans le Fonds de la musique du Canada (FMC) géré par Patrimoine canadien. De cette somme, 50 millions de dollars aideront, en 2021-2022, le secteur de la musique devant public à atténuer les conséquences de la pandémie, et à fournir une stabilité financière aux artistes canadiens. Les 20 millions de dollars restants du FMC seront remis sous la forme d'un renouvellement du financement annuel en 2022-2023 et en 2023-2024 de manière à alléger les incidences de la modernisation du programme auprès des bénéficiaires actuels.

Cette aide consacrée à la musique devant public s'ajoute au Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public, dont 15 millions de dollars sont administrés par l'entremise du FMC cette année, ainsi qu'au Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport et au Fonds de réouverture, ayant récemment fait l'objet d'annonces. Ce fonds comprend 7 millions de dollars destinés au FMC en 2022-2023 afin de soutenir les festivals de musique qui ne sont pas financés par d'autres programmes ministériels.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a consacré 1,9 milliard de dollars afin de soutenir les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Cette aide financière favorisera la relance et la croissance de ces secteurs, en plus de contribuer à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Le 28 juin 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 500 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir les organismes voués aux arts, à la culture, au patrimoine et au sport, par l'entremise du Fonds de réouverture et du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport.

Dans l'énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 181,5 millions de dollars en 2021-2022 pour le Conseil des Arts du Canada et Patrimoine canadien afin de soutenir la planification et la présentation de rencontres sécuritaires durant la COVID-19 dans les secteurs des arts et de la musique, en personne et en ligne, en plus d'offrir des occasions d'emplois dans ces secteurs.

