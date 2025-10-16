MONTRÉAL et WASHINGTON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les institutions de financement du développement (IFD) du G7 ont annoncé aujourd'hui la création du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures (le « Conseil »), une initiative clé visant à investir davantage dans les infrastructures des marchés émergents et des économies en développement (les « MEED ») et à assurer leur prospérité économique. L'annonce a été faite en amont de la réunion des ministres du Développement du G7 tenue dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

Les besoins mondiaux d'investissement dans les infrastructures sont estimés à 4 200 milliards de dollars par an, principalement dans les marchés émergents. Pour y répondre, le Conseil met en place le premier cadre de coordination systématique entre les IFD du G7 et les investisseurs, dans l'objectif de mobiliser des capitaux privés à la hauteur des enjeux.

Dirigé par FinDev Canada dans le cadre de la présidence canadienne du G7, en collaboration avec le Réseau de leadership d'investisseurs, le Conseil conjugue la force collective des IFD du G7 - British International Investment (BII) du Royaume-Uni, Proparco de France, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG) d'Allemagne, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) du Japon, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) d'Italie et la Banque européenne d'investissement - et l'expertise d'investisseurs institutionnels de premier plan pour accélérer le déploiement d'infrastructures dans les MEED.

Global Infrastructure Partners (GIP), une société membre de BlackRock, Actis, une société membre de General Atlantic, Sun Life, Brookfield, Mirova, Natixis Investment Managers, Macquarie, Allianz Global Investors, Ninety One, Nuveen, Mizuho Financial Group et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sont les premiers investisseurs privés à participer à cette initiative.

« Les partenariats jouent un rôle clé pour combler le déficit de financement des infrastructures. Grâce à la création du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures, FinDev Canada et ses partenaires engagés pourront mettre en commun leurs informations commerciales et leurs expertises stratégiques, et faciliter la conception et le déploiement de véhicules d'investissement. Il sera ainsi possible d'investir à grande échelle dans les infrastructures et de faire progresser la prospérité économique et le développement durable dans les marchés émergents et en développement », a déclaré Lori Kerr, cheffe de la direction de FinDev Canada.

Transformer le financement des infrastructures en misant sur la collaboration

Le Conseil amorce ses activités au moment même où les marchés émergents sont de plus en plus pressés de construire des infrastructures essentielles, et ce, dans un contexte de contraintes budgétaires et de préoccupations liées à la viabilité de la dette. L'objectif est donc de répondre au mieux à ces besoins en infrastructures vastes et complexes.

Le Conseil entend exploiter de façon optimale les ressources et les capacités des IFD du G7 pour s'attaquer aux obstacles qui ont longtemps restreint les investissements privés dans les infrastructures des marchés émergents.

Deux axes complémentaires guideront la mission et les efforts du Conseil :

Concevoir et déployer : Le Conseil s'efforcera de créer conjointement des véhicules d'investissement pour soutenir les stratégies émergentes des investisseurs et accroître le bassin de co-investissements en aplanissant les obstacles qui restreignent l'afflux des capitaux privés nécessaires dans les infrastructures des marchés émergents.

Échanger des stratégies et des informations commerciales : Le Conseil facilitera un engagement structuré et l'échange systématique d'expertises, d'informations commerciales et de pratiques exemplaires entre les IFD du G7 et les membres du secteur privé. Le Conseil s'entretiendra aussi directement avec les membres du G7 en lien avec les priorités pertinentes.

Le leadership du G7 en matière de financement du développement comme tremplin

Le Conseil fait progresser les engagements du G7 visant à soutenir la prospérité économique mondiale en concentrant les ressources sur les infrastructures critiques. Les domaines prioritaires comprennent la production accrue d'électricité et un meilleur accès à l'énergie, l'expansion d'infrastructures numériques, le soutien au transport et l'investissement dans les infrastructures d'eau et d'assainissement.

« La création du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures marque un tournant dans nos efforts collectifs en faveur d'une croissance durable dans les marchés émergents. Le Conseil facilitera la coordination entre les investisseurs privés et les institutions de financement du développement afin d'appuyer des projets d'infrastructure porteurs dans les pays où les besoins sont les plus criants, qu'il s'agisse de routes, de réseaux électriques ou d'infrastructures d'eau. Mais il ne s'agit pas seulement de construire des routes et des ponts : nous voulons aussi créer des occasions et favoriser la prospérité à long terme là où elle est la plus nécessaire », a déclaré Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international.

Les membres du secteur privé garantissent un engagement direct avec des investisseurs institutionnels de premier plan disposant d'une expertise importante et d'une vaste expérience en investissement dans les infrastructures mondiales. Cette collaboration facilitera la mise en place de canaux structurés de dialogue ouvert entre les institutions de financement du développement et les investisseurs institutionnels, afin d'explorer des approches d'investissement conciliant viabilité commerciale et impact sur le développement.

« C'est un plaisir de faire partie du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures au nom d'Actis. Réduire les obstacles et saisir les occasions dans le domaine du financement des infrastructures dans les marchés en croissance est un enjeu vital qui cadre avec l'approche d'Actis. Nous avons hâte de collaborer avec nos pairs pour atteindre cet objectif », a déclaré Sherif ElKholy, Ph. D., directeur général, chef du Moyen-Orient et de l'Afrique, Actis.

« Nous sommes ravis de nous associer au Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures, une importante initiative visant à explorer de nouvelles façons de renforcer et de soutenir les investissements privés dans les infrastructures de marchés émergents. Les capitaux privés réussissent toujours à catalyser la croissance économique et des infrastructures modernes et de qualité sont indispensables à la prestation des services de base nécessaires à l'alimentation en électricité, à la mobilité et à la connectivité des marchés émergents à l'échelle locale, tout en les reliant à l'économie mondiale. Cette approche coordonnée est exactement le type de cadre systématique qui nous aidera à débloquer la vaste somme de capitaux privés nécessaires pour répondre aux besoins annuels d'investissement dans les infrastructures dans le monde entier », a déclaré Biff Ourso, chef des placements dans les infrastructures à Nuveen.

« Notre participation au Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures reflète l'engagement de Mirova à promouvoir des solutions systémiques pour le climat et l'accès à l'énergie. Une coordination plus forte entre investisseurs publics et privés est essentielle pour accélérer le déploiement d'infrastructures résilientes dans les marchés émergents et assurer une transition équitable », a déclaré Sébastien Duquet, responsable des relations avec les institutions de financement du développement chez Mirova.

« C'est un honneur de collaborer avec d'autres leaders de la finance durable dans le cadre du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures. En mettant en commun nos connaissances et nos expertises, nous accélérerons le déploiement d'infrastructures essentielles dans les marchés émergents, favorisant ainsi la croissance et la résilience là où les besoins sont les plus pressants. Cette collaboration témoigne de la volonté de Natixis IM d'accroître les investissements dans la transition vers une économie mondiale durable et inclusive », a déclaré Laura Kaliszewski, directrice internationale de l'investissement responsable client, Natixis Investment Managers

« Le Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures est la plateforme tant attendue qui nous aidera à lever les obstacles concrets qui freinent les investissements privés dans les infrastructures des marchés émergents, qu'il s'agisse d'enjeux de conception de projets, de contraintes prudentielles ou de l'absence de structures normalisées et de véhicules d'investissement assurant une juste répartition des risques. Le but est de traduire la collaboration entre le financement du développement et le capital institutionnel en véritables occasions d'investissement », a déclaré Nazmeera Moola, directrice commerciale, Marchés privés, à Ninety One.

« Avec plus de 30 ans d'expérience en investissement dans les infrastructures, Macquarie reconnaît le rôle vital que jouent les capitaux privés dans la mise en place d'infrastructures essentielles et durables. En arrimant les capitaux privés aux priorités de développement, nous entendons générer des résultats équilibrés qui renforceront la confiance et favoriseront le progrès économique et social. C'est un honneur pour Macquarie de se joindre au Conseil et de soutenir ses initiatives pour générer un impact positif et des avantages durables pour les collectivités et les économies », a déclaré Verena Lim, co-chef des infrastructures, Asie-Pacifique, Macquarie Asset Management et directrice générale du groupe Macquarie, Asie.

« Le lancement du Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures est une occasion unique d'aligner les institutions de financement du développement et les investisseurs privés sur la viabilité commerciale, la responsabilité fiduciaire et le développement durable. En renforçant la coordination et en établissant des cadres pratiques de partenariat, nous pourrons mieux réunir les capitaux à l'échelle requise pour mettre en place des infrastructures résilientes. Nous devons absolument mobiliser des capitaux privés pour combler ce déficit de financement des infrastructures et favoriser la résilience à long terme », a déclaré Amy Hepburn, présidente-directrice générale du Réseau de leadership d'investisseurs.

Le Conseil est soutenu par le Réseau de leadership d'investisseurs, lancé par le G7 en 2018 pour faciliter la transition vers une économie mondiale durable en misant sur la collaboration entre les grands investisseurs institutionnels.

