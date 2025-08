MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - FinDev Canada, l'institution financière de développement bilatérale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et la Japan International Cooperation Agency (JICA) annoncent la signature d'une facilité de prêt syndiquée de 215 M$ US à Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), l'une des principales banques commerciales du Vietnam.

HDBank signing ceremony in Vietnam (Groupe CNW/FinDev Canada)

Cette facilité de prêt permettra à HDBank de soutenir les chaînes de valeur agricoles, le développement rural et le financement climatique, en accordant la priorité aux projets verts. Elle facilitera aussi l'expansion des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), notamment celles détenues et dirigées par des femmes, tout en fournissant des prêts au logement social à une clientèle à faible revenu.

L'apport de FinDev Canada s'élève à 75 M$ US, et au moins 40 % de ce montant sera consacré au développement agricole, en ciblant les particuliers et les MPME qui font partie des chaînes de valeur agricoles et qui ont du mal à accéder aux solutions de financement et technologiques.

En outre, pour favoriser l'inclusion financière des femmes, au moins 30 % du produit du prêt de FinDev Canada sera investi dans des MPME détenues et dirigées par des femmes qui sont alignées avec les critères du Défi 2X, afin de renforcer la participation et le pouvoir économiques des femmes dans l'ensemble du portefeuille de HDBank.

Le Vietnam est particulièrement vulnérable aux changements climatiques et est exposé à des risques comme des sécheresses, des inondations et des intrusions d'eau salée, une situation qui pourrait réduire le PIB de 12 % à 14,5 % d'ici 2050. Conformément à l'objectif du Vietnam de réduire la pollution rurale et les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au moins 30 % du produit du prêt de FinDev Canada sera consacré au financement climatique, notamment pour soutenir des projets d'énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de traitement des eaux usées.

« C'est avec plaisir que FinDev Canada s'associe à HDBank, SMBC et JICA dans le cadre de cette facilité historique, l'un de nos premiers investissements directs au Vietnam. Ce partenariat reflète notre ambition commune de soutenir le développement à long terme et d'amplifier l'impact dans tout le pays. Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue le secteur financier dans la promotion de la croissance économique, de l'égalité des genres et de l'action climatique. En mettant en commun nos ressources et nos expertises, nous contribuons à façonner un avenir plus durable », a déclaré Paulo Martelli, vice-président et directeur des investissements de FinDev Canada.

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada, l'institution financière de développement bilatérale du Canada, soutient le développement en mobilisant le secteur privé. Nos produits de financement et d'investissement, y compris des solutions de financement mixte, ainsi que notre assistance technique et nos conseils ont pour but de promouvoir une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents et en développement, le tout conformément aux Objectifs de développement durable et aux engagements de l'Accord de Paris. Pour en savoir plus sur FinDev Canada : www.findevcanada.ca.

À propos de HDBank

Fondée en 1990, HDBank est l'une des premières banques commerciales par actions au Vietnam. Forte de plus de 30 ans d'activité, HDBank figure aujourd'hui parmi les grandes banques du pays et se développe à l'international. Elle propose une gamme complète de services financiers aux MPME, aux exploitations agricoles et aux communautés rurales pour faciliter l'accès au crédit et stimuler la croissance économique.

