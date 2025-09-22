MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - L'institution financière de développement bilatérale du Canada, FinDev Canada, la Société financière internationale (SFI) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) annoncent la signature d'un accord d'investissement de 415 M$ US dans Banco Industrial S.A. (ou Banco Industrial), la plus importante institution financière du Guatemala. Il s'agit de la première transaction de FinDev Canada au Guatemala.

Structuré et dirigé par la SFI, le montage financier, composé de 190 M$ US de la SFI, de 150 M$ US de la JICA et de 75 M$ US de FinDev Canada, permettra à Banco Industrial de relever divers défis liés au développement, y compris en soutenant des initiatives durables, comme des bâtiments écologiques et des projets d'agriculture climato-intelligente, en aidant à réduire le déficit en matière de logements du Guatemala et en favorisant la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), en particulier celles dirigées par des femmes.

La contribution de 75 M$ US de FinDev Canada sera entièrement consacrée au financement climatique en vue d'améliorer l'accès au financement en matière d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation. Ce montant comprend un financement pour l'agriculture climato-intelligente, qui peut aider à accroître la productivité, à renforcer le rendement des cultures et à améliorer les revenus des ménages. Ce financement soutiendra également la construction de bâtiments certifiés écologiques, ce qui fera progresser le développement durable en réduisant la consommation énergétique, en améliorant la conservation de l'eau et en réduisant les déchets au minimum.

Le Guatemala est extrêmement vulnérable aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles, y compris les inondations, les ouragans et les séismes, qui peuvent compromettre une grande partie de son économie et de ses activités agricoles. Comme ce contexte a une incidence sur le développement, il est crucial de mettre au point des pratiques et des infrastructures résilientes. De plus, le passage aux technologies durables dans les secteurs de la construction et de l'exploitation des bâtiments ainsi que de la production de matériaux offre la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Banco Industrial cherche d'ailleurs à harmoniser ses efforts à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre du Guatemala en élaborant des paramètres climatiques pour surveiller le rendement de ses actifs axés sur le climat et renforcer son développement économique.

« Nous sommes fiers de nous associer à la SFI et à la JICA pour aider Banco Industrial à renforcer sa capacité à offrir des produits durables dans un pays en première ligne du changement climatique. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à soutenir le développement à long terme et à accroître les retombées partout au Guatemala. Ensemble, nous faisons avancer la lutte contre le changement climatique, nous renforçons les entreprises, nous développons les marchés locaux et nous soutenons des emplois de qualité partout en Amérique centrale, » confie Paulo Martelli, vice-président et directeur des investissements de FinDev Canada.

« Nous sommes fiers de renforcer notre alliance stratégique avec Banco Industrial au Guatemala. Avec l'aide de la JICA et de FinDev Canada, cet effort améliorera la résilience aux changements climatiques, renforcera la compétitivité des PME, répondra aux besoins en matière de logement et, au bout du compte, augmentera la quantité et la qualité des emplois au pays, » ajoute Vittorio Di Bello, directeur du groupe des institutions financières pour l'Amérique latine et les Caraïbes à la SFI, qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale.

« Cette initiative se traduira par d'énormes possibilités pour des centaines d'entreprises et d'entrepreneurs, qui pourront tirer parti de ces fonds pour concrétiser leurs rêves et, parallèlement, soutenir le développement de notre pays. Le Guatemala dispose de conditions uniques, notamment une macroéconomie solide et stable, un emplacement stratégique, un secteur commercial engagé et dynamique, une jeune population travaillante ainsi qu'un riche patrimoine culturel et naturel. Notre pays offre de multiples possibilités d'investissement, de croissance et de prospérité. Depuis 57 ans, Banco Industrial soutient le développement du Guatemala. Mais cet effort ne serait pas possible sans des alliés et des partenaires stratégiques comme la SFI, la JICA et FinDev Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que nous accordent ces trois institutions de développement. Ces ressources nous permettront de financer des entreprises et des projets qui généreront des milliers d'emplois, ce qui se traduira par une incidence très positive sur notre économie, » affirme Luis Fernando Prado Ortiz, directeur de la division des services bancaires aux entreprises et à l'international de Banco Industrial.

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada, l'institution financière de développement (IFD) bilatérale du Canada, soutient le développement en mobilisant le secteur privé. Notre gamme de produits de financement et d'investissement, y compris des solutions de financement mixte, ainsi que notre assistance et nos conseils techniques ont pour but de promouvoir une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents et les économies en développement (MEED), le tout conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) et aux engagements de l'Accord de Paris. Apprenez-en davantage sur FinDev Canada à l'adresse www.findevcanada.ca/fr.

À propos de Banco Industrial S.A.

Banco Industrial, la plus importante institution financière du Guatemala, continue d'affermir sa réputation en Amérique du Sud. Elle dispose de notations reconnues à l'échelle internationale attribuées par des agences de notation comme S&P, Moody's et Fitch. Grâce au dévouement et aux efforts d'une équipe composée de plus de 11 300 employés en date de juin 2025, Banco Industrial a reçu, pour la quatorzième année consécutive, le titre de « Meilleure banque du Guatemala » décerné par la prestigieuse revue financière The Banker. Cette reconnaissance a également été confirmée par d'autres éminentes publications financières internationales, comme Euromoney, Global Finance et Latin Finance. L'institution, qui possède actuellement un vaste réseau de service au Guatemala, peut compter sur plus de 11 500 points de service, y compris des succursales et des mini-succursales, des commis de banque, des guichets automatiques exclusifs et un accès aux guichets automatiques d'autres réseaux. Les principes de base de Banco Industrial sont l'intégrité, l'innovation, l'engagement, le travail d'équipe et l'amour de la patrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/ (en espagnol seulement).

À propos de la SFI

La SFI, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution internationale de développement qui se consacre au secteur privé dans les marchés émergents. Nous menons des activités dans plus de 100 pays, dans lesquels nous tirons parti de nos capitaux, de notre expertise et de notre influence pour créer des marchés et des possibilités dans les pays en développement. Au cours de l'exercice financier 2025, la SFI a versé une somme record de 71,7 milliards de dollars à des entreprises privées et à des institutions financières dans les pays en développement en tirant parti de solutions pour le secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète habitable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.ifc.org/fr.

