Engagement de 350 M$ US de FinDev Canada, SMBC, BII, EFA et JICA au profit de VPBank pour promouvoir le développement durable au Vietnam

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - FinDev Canada, l'institution financière de développement (IFD) bilatérale du Canada, se joint à Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et aux IFD et agences bilatérales partenaires British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA) et Japan International Cooperation Agency (JICA) pour annoncer la conclusion d'un prêt de 350 M$ US à la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), une banque privée de premier plan du Vietnam.

Ce prêt de 350 M$ US, d'une durée de cinq ans, sera une importante source de financement de la stratégie de financement durable de VPBank, qui s'articule autour de trois piliers : le financement social, le financement vert et le financement d'infrastructures essentielles. Cet engagement appuie les objectifs nationaux du Vietnam visant à promouvoir un développement économique inclusif, une croissance verte et l'expansion des infrastructures.

FinDev Canada contribuera 75 M$ US à cette facilité syndiquée et au moins 40 % de ce montant sera affecté à des initiatives de financement climatique pour soutenir l'engagement du Vietnam à devenir carboneutre d'ici 2050 et aider la région à atténuer les risques climatiques et à s'y adapter.

Les petites entreprises jouent un rôle majeur dans l'économie vietnamienne, mais les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en particulier celles dirigées par des femmes, ont beaucoup de mal à accéder au crédit. Au moins 40 % du prêt de FinDev Canada sera affecté à des MPME détenues par des femmes. De plus, 100 % du produit du prêt respectera les critères du Défi 2X, une norme mondiale d'investissement intégrant une optique de genre qui encourage le renforcement du pouvoir économique des femmes, puisque VPBank encourage l'égalité des genres dans ses activités par le biais d'initiatives d'entreprise, de programmes de soutien et de politiques de ressources humaines.

En collaborant avec des partenaires internationaux, VPBank bénéficie non seulement d'une source de financement stable à long terme, mais aussi d'une collaboration stratégique élargie. Cela créera pour les entreprises vietnamiennes des occasions d'intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales et de percer des marchés internationaux, en particulier au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et au Japon, des régions où les agences bilatérales entretiennent des liens étroits avec les entreprises, les investisseurs et les réseaux locaux.

« Notre investissement dans la croissance verte et le programme de durabilité du Vietnam est un élément clé de nos priorités stratégiques pour l'Indo-Pacifique. C'est pour nous une fierté de travailler avec VPBank et de lui consentir cette facilité syndiquée qui accroîtra le financement à la disposition des entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes. En collaborant avec des partenaires engagés, nous voulons renforcer l'action climatique, promouvoir un développement inclusif et durable, et créer un impact positif durable au Vietnam », a déclaré Lori Kerr, cheffe de la direction de FinDev Canada.

« Le Canada est déterminé à catalyser des capitaux privés en faveur du développement durable et inclusif du Vietnam. Le partenariat entre FinDev Canada et VPBank, axé sur l'inclusion, la durabilité environnementale et l'action climatique, renforce l'empreinte du Canada en matière d'investissement d'impact au Vietnam. Nous avons hâte de travailler avec les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières pour transformer les moyens de subsistance, relever les défis climatiques et générer des rendements financiers durables », a déclaré Francesca Bellone, chargée d'affaires à l'ambassade du Canada au Vietnam.

« Ce financement accordé par des institutions de financement du développement et des agences bilatérales de premier plan réaffirme la solidité financière de VPBank, sa vision stratégique à long terme et sa solide réputation internationale dans le domaine de la finance durable. La facilité permettra à VPBank d'élargir son portefeuille de prêts verts et sociaux tout en démontrant un engagement fort en faveur d'une croissance inclusive. Elle viendra aussi appuyer l'expansion mondiale des entreprises vietnamiennes, en particulier celles dirigées par des femmes, et contribuera à améliorer les conditions de vie grâce à l'aménagement d'infrastructures essentielles », a déclaré M. Nguyen Duc Vinh, chef de la direction, VPBank.

Grâce à ce soutien, VPBank continuera d'investir des capitaux directs dans des projets générant un impact positif sur l'environnement et la société, conformément à sa stratégie de prospérité durable guidée par les principes ESG. Il s'agit d'une contribution importante en adéquation avec les engagements en matière de durabilité du Vietnam et l'intention du pays de devenir carboneutre d'ici 2050.

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada, l'institution financière de développement (IFD) bilatérale du Canada, soutient le développement en mobilisant le secteur privé. Nos produits de financement et d'investissement, y compris des solutions de financement mixte, ainsi que notre assistance technique et nos conseils ont pour but de promouvoir une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents et en développement, le tout conformément aux Objectifs de développement durable et aux engagements de l'Accord de Paris. Pour en savoir plus sur FinDev Canada : www.findevcanada.ca.

À propos de VPBank

L'une des premières banques commerciales par actions du Vietnam, VPBank connaît depuis 30 ans une croissance soutenue. Aujourd'hui, VPBank se classe parmi les principales banques commerciales du pays en termes d'actifs totaux, d'efficacité opérationnelle et de rentabilité. Elle est particulièrement active dans les segments de la vente au détail et des PME, en plus d'être à l'avant-garde de la transformation numérique en fournissant des solutions financières rapides, accessibles et novatrices à sa clientèle. Pour plus d'informations, visitez : https://www.vpbank.com.vn

SOURCE FinDev Canada

Personne-ressource pour les médias : FinDev Canada : [email protected]