L'héritage culturel de la chanson « Wavin' Flag » de K'naan et le trésor national qu'est le groupe Arkells brilleront lors de cette célébration des plus grands talents en création et en édition musicale du Canada.

Drake, PARTYNEXTDOOR, Tate McCrae, The Weeknd, Keith Power, Tobias Jesso Jr., LU KALA, Stephan Moccio, Josh Ross, Lowell et plusieurs autres recevront des prix.

TORONTO, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le 24 septembre 2024, le 34e gala des SOCAN Awards soulignera les réussites remarquables des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique les plus accomplis du Canada au cours des deux dernières années. Le gala de cette année sera présenté dans la célèbre salle torontoise HISTORY pour une expérience musicale inégalée où les remises de prix seront agrémentées de performances épiques. Le gala des SOCAN Awards donne le coup d'envoi de la Semaine Chanson & Composition qui est de retour avec un programme d'une semaine de célébrations et d'éducation pour les créateurs et les éditeurs de musique émergents et établis.

Lauréats d'un prix Distinction de la SOCAN :

Arkells - Arkells, un des groupes rock les plus célèbres du Canada, a captivé le public avec son énergie contagieuse et ses textes socialement engagés. Leur talent incomparable pour créer de la musique qui touche le public leur a permis de se faire une armée de fans partout à travers le monde. En reconnaissance de leur impact exceptionnel sur le paysage musical canadien, Arkells recevra le Prix National.

- « Wavin' Flag » est devenu un hymne à la liberté qui a conquis la planète entière. Avec des éditions spéciales lancées du Brésil au Japon, de la Mongolie à Haïti et du au , la chanson a touché des milliards de personnes dans le monde et elle fait encore vibrer les gens maintenant autant que lorsque K'naan l'a écrite il y a déjà 15 ans. Pour son impact mondial et durable, K'naan recevra le . Tobias Jesso Jr. - Auteur-compositeur lauréat d'un Grammy, Tobias Jesso Jr. a écrit des succès pour des superstars mondiales comme Adele, Harry Styles , Miley Cyrus , Shawn Mendes et, plus récemment, Dua Lipa (« Houdini »), et Daniel Caesar (« Always »). Jesso Jr. a pris le monde d'assaut en 2023 et il recevra le Prix International pour ses contributions.

- Auteur-compositeur lauréat d'un Grammy, a écrit des succès pour des superstars mondiales comme Adele, , , et, plus récemment, (« Houdini »), et (« Always »). Jesso Jr. a pris le monde d'assaut en il recevra le pour ses contributions. Keith Power - En 2024, Keith Power recevra le Prix du Compositeur à l'image de l'année pour une sixième fois. Compositeur aux multiples facettes, il a créé la musique de certaines des séries télévisées les plus populaires, dont notamment Magnum P.I. , Heartland et The Way Home .

- En 2024, recevra le pour une sixième fois. Compositeur aux multiples facettes, il a créé la musique de certaines des séries télévisées les plus populaires, dont notamment , et . Drake - Son impact sur la musique contemporaine est sans pareil et encore aujourd'hui, il lance des tendances qui redéfinissent les limites du rap, du R&B et de la pop. Son influence indéniable sur l'industrie de la musique et son prodigieux talent d'auteur-compositeur lui ont valu le Prix de l'Auteur-compositeur de l'année - interprète.

- Son impact sur la musique contemporaine est sans pareil et encore aujourd'hui, il lance des tendances qui redéfinissent les limites du rap, du R&B et de la pop. Son influence indéniable sur l'industrie de la musique et son prodigieux talent d'auteur-compositeur lui ont valu le Lauren Spencer Smith - Spencer Smith s'est imposé comme une puissante nouvelle voix de la musique canadienne après avoir acquis une notoriété mondiale grâce à son succès « Fingers Crossed ». Sa chanson s'est d'abord fait remarquer sur TikTok et l'artiste a été acclamée par la critique et continue de captiver le public avec sa plume directe et honnête. Lauren Spencer Smith recevra le Prix Révélation .

- s'est imposé comme une puissante nouvelle voix de la musique canadienne après avoir acquis une notoriété mondiale grâce à son succès « Fingers Crossed ». Sa chanson s'est d'abord fait remarquer sur TikTok et l'artiste a été acclamée par la critique et continue de captiver le public avec sa plume directe et honnête. recevra le . Caleb and Brian Chan - Étoiles montantes de l'industrie, les frères Chan captivent le public en combinant orchestration traditionnelle et sonorités modernes. Leur talent extraordinaire et leurs nouvelles perspectives leur ont valu le Prix Compositeur de musique à l'image - Révélation de cette année.

« Le Canada est reconnu pour l'immense éventail des talents et la diversité de son paysage musical, et les Prix SOCAN sont une occasion spéciale de reconnaître les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui partagent leur travail avec nous », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Chaque jour, nous nous adaptons à l'évolution de notre industrie et nous protégeons les droits des créateurs de musique afin que la culture, la musique et les histoires de notre pays continuent d'être appréciées et célébrées. »

Le gala des SOCAN Awards 2024 comprendra des performances en direct de Jade Eagleson, LU KALA, Nemahsis, Noeline Hofmann, Sebastian Gaskin, Strings From Paris, et une performance spéciale de la chanson « Wavin' Flag » de K'naan.

Les récipiendaires des Prix Distinction reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée au monde à être également un instrument de musique. Il est composé de cinq crotales en bronze accordés pour jouer les premières notes de la mélodie de la chanson « Wavin' Flag » de K'naan.

La liste complète des lauréats d'un Prix SOCAN sera publiée dans la soirée du 24 septembre 2024.

Les commanditaires du gala des SOCAN Awards 2024 sont Gowling WLG et Long & McQuade. Partenaires caritatifs officiels : Fondation SOCAN et Fonds de bienfaisance Unison.

Les SOCAN Awards et le Gala de la SOCAN se tiennent à Toronto et à Montréal depuis 1990 et récompensent l'excellence dans le domaine de l'écriture, de la composition et de l'édition musicale au Canada.

La Semaine Chanson & Composition aura lieu du 25 au 27 septembre à Toronto. songandscoreweek.com/acceuil

