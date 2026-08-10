Les huiles d'olive grecques AOP apportent une touche méditerranéenne authentique aux tables d'été canadiennes

Quatre huiles d'olive extra vierges d'appellation d'origine protégée de Crète inspirent la cuisine fraîche et saisonnière pour les barbecues, les pique-niques et les réceptions en plein air.

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- L'été est synonyme de divertissements en plein air partout au Canada, qu'il s'agisse de barbecues dans le jardin, de week-ends au chalet, de soupers sur la terrasse ou de pique-niques. Selon un sondage mené en 2024 par Caddle en partenariat avec l'Agri-Food Analytics Lab de la Dalhousie University, 42 % des consommateurs canadiens font un barbecue plus d'une fois par semaine pendant l'été, ce qui souligne à quel point la cuisine extérieure joue un rôle central en été. Qu'il s'agisse de passer un week-end au chalet, de se réunir entre amis autour du gril ou d'organiser un pique-nique pour une journée en extérieur, les produits européens haut de gamme de la Grèce et de la Lettonie peuvent rehausser ces moments saisonniers en apportant une qualité européenne authentique, des saveurs uniques et un savoir-faire reconnu à chaque repas. Qu'il s'agisse de transformer des ingrédients simples et frais en plats inoubliables ou d'inspirer des réceptions de style méditerranéen, ces produits aident les Canadiens à profiter au maximum de leurs repas estivaux. Parmi ces produits remarquables, les huiles d'olive extra vierge grecque AOP offrent un goût authentique de la Méditerranée, rehaussant les légumes grillés, les salades fraîches, les fruits de mer, les viandes et les pains artisanaux d'une saveur et d'une polyvalence exceptionnelles.

Présentés via l'initiative « Produits européens haut de gamme : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix », ces huiles d'olive distinctives mettent en valeur la diversité des régions viticoles réputées de la Crète tout en apportant le goût authentique de la Méditerranée aux tables canadiennes.

Une tradition ancrée dans l'héritage oléicole de la Crète

L'oléiculture fait partie intégrante de la vie en Crète depuis des milliers d'années, avec des générations de producteurs qui préservent les pratiques traditionnelles de culture et de récolte tout en respectant des normes de qualité strictes. La certification d'appellation d'origine protégée (AOP) garantit que chaque huile d'olive est produite, transformée et préparée exclusivement dans l'aire géographique désignée, selon des méthodes de production reconnues qui préservent l'identité propre à chaque région.

Quatre huiles d'olive extra vierges AOP distinctives représentent la richesse et la diversité des régions oléicoles réputées de la Crète. Produites à partir de la variété d'olives Koroneiki, chacune reflète la combinaison unique du climat local, de la composition du sol et des pratiques de culture traditionnelles qui lui confèrent son propre caractère tout en répondant aux normes rigoureuses requises pour la certification AOP.

Cretan Vorios Mylopotamos Rethymnis AOP provient de Mylopotamos du Nord, dans la province de Rethymno, et est produite exclusivement par des méthodes mécaniques. Reconnue pour sa couleur jaune d'or, son goût fruité, sa faible acidité naturelle, son essence intense et sa saveur équilibrée, son caractère distinctif est façonné par le climat, la composition du sol et les méthodes de culture de la région. Les producteurs locaux continuent de récolter les olives à l'aide de techniques traditionnelles avant de les traiter à basse température afin de préserver leur fraîcheur, leur arôme fruité, leur saveur sucrée et leur valeur nutritive, tandis que des pratiques respectueuses de l'environnement favorisent une production durable.

Cretan Viannos Irakliou AOP est l'une des huiles d'olive les plus connues de Crète, produite dans la municipalité de Viannos. Distinguée par son goût riche et ses subtiles notes épicées, sa couleur dorée et son agréable arrière-goût fruité, elle reflète une combinaison exceptionnelle d'un microclimat unique et d'une tradition d'olives séculaires. Située sur les contreforts sud du mont Dikti, considéré comme le lieu de naissance légendaire de Zeus, la région offre des conditions idéales pour produire une huile d'olive extra vierge reconnue avec la certification AOP pour sa qualité exceptionnelle.

Cretan Messara AOP, produite dans le sud de la Crète, est reconnue pour sa couleur verte vive qui se développe progressivement en une teinte jaune verdâtre, un goût riche, une saveur agréable et un arôme fruité intense, et une finale agréablement amère et poivrée. Produite naturellement par extraction à froid, elle conserve ses vitamines et propriétés nutritionnelles tout en conservant une acidité exceptionnellement faible pouvant atteindre 0,2%. Le climat chaud et sec de la région contribue à sa valeur nutritive, tandis que des générations d'agriculteurs locaux perpétuent des traditions qui donnent à l'huile d'olive son caractère authentique et sa saveur riche et équilibrée.

Cretan Kolymvari Chanion AOP est cultivée dans la région de la Canée, où la production d'huile d'olive remonte à la civilisation minoenne. Extraite à froid sans traitement chimique, elle conserve son arôme riche, sa saveur équilibrée, sa faible acidité naturelle (0-0,8 %) et ses précieuses propriétés nutritionnelles. Son profil distinctif en fait un excellent complément aux salades, aux pâtes, aux légumes grillés, aux fruits de mer et aux innombrables plats méditerranéens.

Une saveur méditerranéenne pour les tables estivales canadiennes

Partout au Canada, les réceptions estivales sont axées sur les ingrédients frais, les fruits et légumes de saison et les repas qui rassemblent la famille et les amis. Qu'il s'agisse de magasiner dans un marché agricole local, de préparer un souper au chalet ou d'accueillir des voisins pour un barbecue, les Canadiens adoptent de plus en plus des recettes simples qui font la part belle aux ingrédients de première qualité.

Les huiles d'olive grecques extra vierges AOP se marient naturellement avec de nombreux ingrédients estivaux appréciés des Canadiens, y compris des tomates fraîches, du maïs sucré, des asperges, des poivrons, des courgettes, des baies, des herbes, des fruits de mer et des viandes grillées, ce qui rehausse ces plats de saison avec fraîcheur, équilibre et une saveur méditerranéenne authentique.

Elles peuvent être versées en filet sur des légumes grillés, émulsionnées dans des vinaigrettes pour des salades du jardin à la canadienne, déposées à la cuillère sur du poisson grillé ou des steaks, ou simplement servies avec du pain artisanal dans le cadre d'un hors-d'œuvre estival facile à préparer. Leur polyvalence en fait un élément incontournable du garde-manger des Canadiens qui veulent rehausser leurs repas estivaux préférés avec une saveur authentique d'inspiration méditerranéenne tout en profitant du meilleur des récoltes estivales du Canada.

Inspiration de recette : assiette méditerranéenne de tomates et burrata à l'huile d'olive grecque AOP

Apportez les saveurs de la Crète à votre prochain repas estival avec cette entrée simple d'inspiration méditerranéenne.

Ingrédients

3 grosses tomates patrimoniales tranchées

2 burratas

3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra grecque AOP

Feuilles de basilic frais

Fleur de sel

Poivre noir fraîchement moulu

Vinaigre balsamique (facultatif)

Pain rustique pour le service

Préparation

Disposez les tomates tranchées sur un plateau de service et placez la burrata au centre. Arrosez généreusement d'huile d'olive extra vierge grecque AOP, assaisonnez de sel marin et de poivre noir et garnissez de feuilles de basilic frais. Terminez, si vous le souhaitez, avec un léger filet de vinaigre balsamique et servez avec du pain croûté pour une entrée facile à préparer qui met en valeur les saveurs fraîches de l'été.

Rejoignez le mouvement : connectez-vous à la campagne Produits européens haut de gamme

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens haut de gamme ». Pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir où trouver ces produits de qualité supérieure ou comment s'associer à la campagne, visitez https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

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L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du programme « PRODUITS EUROPÉENS HAUT DE GAMME »

La campagne : « Produits européens haut de gamme : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). La campagne vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins séchés, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme de mastic et de l'huile de mastic de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Allant de 2024 à 2026, le programme vise à renforcer sensiblement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche en quatre volets : sensibilisation, reconnaissance des consommateurs, soutien à la consommation et promotion des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), établie par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles à travers la Grèce, soit environ 80% du chiffre d'affaires total de ces coopératives. L'organisation met l'accent sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion coopérative et mène des activités éducatives. Créé en 1995, le Comité laitier letton (LDC) représente les producteurs de lait lettons et protège leurs intérêts. Il est composé de 17 membres produisant environ 80% du lait produit industriellement en Lettonie.

SOURCE Premium European Products Program

CONTACT : Gemma Bosch, [email protected]