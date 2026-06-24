Les grandes réformes canadiennes de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine visant à lutter contre le vol de cuivre et les crimes causant des dommages aux infrastructures essentielles ont force de loi

Plus de 80 modifications ciblées apportées au Code criminel concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine ont désormais force de loi

LONDON, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a pris note des préoccupations exprimées par les collectivités de tout le pays concernant la sécurité publique, qui constitue un sujet de grave préoccupation, et nous avons pris des mesures pour contribuer à assurer la sécurité de toute la population canadienne. En particulier, l'augmentation des vols de cuivre nuit à la fois à la sécurité publique et aux infrastructures essentielles; c'est pourquoi le gouvernement a présenté un projet de loi visant à lutter contre ces crimes et à faire en sorte que les personnes délinquantes répondent de leurs actes.

La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14), qui prévoit certaines des réformes les plus importantes visant à renforcer les lois en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine, a été adoptée, ce qui concrétise notre engagement à renforcer le Code criminel.

Fruit de consultations exhaustives et d'une étroite collaboration avec des partenaires de tout le pays, ces réformes ont reçu le soutien des premiers ministres et premières ministres de chaque province et territoire, ainsi que des mairesses et maires et des forces de l'ordre, qui ont demandé l'adoption rapide du projet de loi. Les modifications concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine entreront en vigueur le 15 juillet 2026.

Lois plus strictes en ce qui concerne la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine

Les lois relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine sont désormais plus strictes en matière de crime violent, de crime organisé, d'introduction par effraction dans un domicile, de vol d'automobile et de traite de personnes. Plus précisément, les modifications :

rendent la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir pour les personnes accusées à plusieurs reprises d'infractions violentes en instaurant, dans certains cas, de nouvelles règles d'inversion du fardeau de la preuve, ce qui signifie que la personne accusée doit démontrer pourquoi elle devrait être libérée;

donnent à la police l'instruction de détenir une personne accusée en attendant l'audience de mise en liberté sous caution lorsque cela est nécessaire pour protéger le public, y compris les victimes ou les témoins;

exigent que les tribunaux prennent en compte davantage de facteurs lors des audiences de mise en liberté sous caution, notamment le caractère aléatoire ou non provoqué de la violence alléguée;

obligent les tribunaux à examiner si la personne accusée fait l'objet d'autres accusations en suspens, nombreuses ou graves, lors de la décision de lui accorder ou non la liberté sous caution;

exigent que les tribunaux envisagent l'interdiction de posséder des armes dans un plus grand nombre de cas;

exigent que les tribunaux examinent de plus près le plan de liberté sous caution de la personne accusée lorsque le fardeau de la preuve est inversé;

interdisent aux tribunaux de désigner comme caution (personne chargée de surveiller une personne mise en liberté sous caution) toute personne ayant été condamnée pour une infraction pénale grave au cours des dix dernières années, à moins qu'aucune autre caution convenable ne soit disponible;

exigent des peines consécutives pour le vol d'automobile et l'introduction par effraction avec violence;

exigent des peines consécutives pour l'extorsion et l'incendie criminel;

exigent que les juges envisagent d'imposer des peines consécutives aux personnes récidivistes violentes.

Lutter contre les crimes commis à l'encontre des infrastructures essentielles

Ces réformes visent à renforcer les mesures prises contre les personnes récidivistes violentes et le crime organisé, notamment le vol de cuivre. Plus précisément, ces changements :

créent un nouveau facteur aggravant pour les vols et les méfaits causant des dommages aux infrastructures essentielles.

Ces changements constituent une étape importante, mais les lois à elles seules ne suffisent pas. Tout dépendra de la mise en œuvre de ces mesures dans l'ensemble du système de justice. Les provinces et les territoires sont chargés d'administrer et de pourvoir en ressources des volets essentiels de ce système, notamment les services de police, les services de poursuite, les tribunaux des cautionnements, les programmes de surveillance des personnes en liberté sous caution, les tribunaux provinciaux, les prisons et les services d'aide aux victimes. Le gouvernement du Canada a agi rapidement pour renforcer la loi et continuera de collaborer avec ses partenaires partout au pays afin de favoriser une mise en œuvre efficace.

Les modifications apportées au Code criminel du Canada ont été renforcées grâce aux précieuses contributions, à l'expertise, à l'étroite collaboration et au partenariat continu des provinces, des territoires, des forces de l'ordre, des mairesses et maires, des organismes de défense des droits des victimes et des partenaires de tout le pays, qui ont aidé à les façonner.

En moins d'un an, le nouveau gouvernement du Canada a mis en œuvre l'un des programmes de réforme de la justice pénale parmi les plus ambitieux des dernières années, notamment trois grands projets de loi visant à renforcer les mesures de protection contre les crimes haineux, à rendre les lois sur la mise en la liberté sous caution plus strictes et à alourdir les peines, à mieux protéger les victimes et les personnes survivantes d'actes criminels, ainsi qu'à garder les enfants à l'abri des personnes prédatrices.

Comme les menaces évoluent, le gouvernement du Canada continuera de s'empresser pour renforcer les lois canadiennes et assurer la sécurité de la population au Canada.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada a promis de renforcer les lois sur la mise en liberté sous caution et sur la détermination de la peine. Cette promesse a pris force de loi. Avec plus de 80 modifications ciblées apportées au Code criminel, il sera plus difficile d'obtenir une libération sous caution pour les personnes ayant commis des actes de violence à plusieurs reprises et les lois concernant la détermination de la peine seront plus sévères pour les crimes graves. Toutefois, ce travail ne s'arrête pas là. Nous renforçons le Code criminel, soutenons les services de première ligne et investissons dans la prévention à longue échéance. Je tiens à remercier les gouvernements provinciaux et territoriaux, les forces de l'ordre, les maires et mairesses, ainsi que les partenaires de tout le pays pour leurs précieuses contributions, leur expertise et leur étroite collaboration. Ils ont contribué à renforcer cette législation. Maintenant que ces modifications sont entrées en vigueur, il sera essentiel de veiller à leur mise en œuvre efficace. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec les provinces, les territoires et les municipalités afin de garantir que ces modifications produisent les effets escomptés et contribuent à rendre nos collectivités plus sûres. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La population canadienne et celle de London ont voté en faveur de lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine plus strictes, et c'est ce que nous leur offrons. Puisque le projet de loi C-14 a reçu la sanction royale, ces changements sont désormais en vigueur et protègent notre collectivité grâce à plus de 80 modifications ciblées apportées au Code criminel. Ces modifications contribueront à lutter contre une variété de crimes, tels que le vol de cuivre provenant d'infrastructures essentielles, grâce au renforcement des mesures prises à l'encontre des récidivistes et du crime organisé. »

L'honorable Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest

« L'adoption du projet de loi C-14 représente une avancée importante dans le renforcement de la sécurité publique, l'amélioration de la responsabilisation des récidivistes et des personnes ayant commis des infractions violentes, ainsi que la restauration de la confiance à l'égard du système de justice canadien. En faisant progresser les mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, et en visant les infractions commises à l'encontre des infrastructures essentielles, notamment le vol de cuivre, cette Loi propose des mesures concrètes pour protéger les collectivités, les services essentiels et la population canadienne. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre

« Depuis des années, l'Ontario joue un rôle de premier plan dans les appels en faveur d'une réforme significative du Code criminel et du système de mise en liberté sous caution. Cette Loi marque une avancée importante dans le renforcement de la sécurité publique et la mise en œuvre des réformes tant attendues que réclamait la population canadienne. L'Ontario appuie ces changements et continuera de collaborer avec le gouvernement fédéral pour faire progresser d'autres réformes du Code criminel et du système de mise en liberté sous caution, qui contribueront à éliminer de nos rues la récidive et les comportements dangereux et à garantir que le système de justice dispose des outils nécessaires pour protéger les collectivités. »

L'honorable Doug Downey

Procureur général de l'Ontario

« Les modifications législatives prévues dans le projet de loi C-14 tiennent compte du crime organisé et des personnes récidivistes violentes au sein de nos collectivités. En adoptant le projet de loi C-14, le gouvernement fédéral a donné la priorité à la sécurité publique et il a mis en œuvre des changements qui protégeront la population canadienne contre des préjudices évitables. »

Thomas Carrique, COM

Commissaire de la Police provinciale de l'Ontario et président de l'Association canadienne des chefs de police

« La Police Association of Ontario accueille favorablement la sanction royale du projet de loi C-14, qui marque une étape importante dans la réforme du régime de mise en liberté sous caution pour les personnes délinquantes violentes et récidivistes. Nous remercions le gouvernement fédéral d'avoir sollicité notre avis et d'avoir reconnu la nécessité urgente d'améliorer la sécurité de la collectivité. Il importe de noter que ces réformes contribuent également à la sécurité du personnel des services policiers de première ligne qui prend chaque jour des risques pour protéger les collectivités qu'il sert. Alors que les deux tiers de la population ontarienne estiment que notre système actuel n'est pas assez strict dans les décisions de mise en liberté sous caution concernant les personnes délinquantes violentes et récidivistes, le projet de loi C-14 répond à certaines de ces préoccupations et constitue une avancée positive. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec toutes les parties prenantes afin de renforcer davantage notre système de justice et d'assurer la sécurité de la population ontarienne et de nos membres. »

Mark Baxter

Président de la Police Association of Ontario

« C'est une grande préoccupation pour moi, en tant que chef de police, ainsi que pour notre corps policier. Cette législation constitue une avancée importante pour mieux protéger nos collectivités et prévoit des changements positifs que les associations et les chefs de police réclament depuis longtemps, tels que les peines consécutives et l'inversion du fardeau de la preuve. Il arrive bien trop souvent que des personnes récidivistes visées par plusieurs accusations en suspens se retrouvent à nouveau au sein de nos collectivités. Bien que les décisions reviennent toujours aux tribunaux, la sécurité du public et du corps policier doit rester une priorité absolue dans notre système de justice. »

Stephen Tanner

Chef du service de police régional de Halton

« Au nom de la ville de London, je tiens à remercier le ministre Fraser et le gouvernement libéral d'avoir franchi cette étape importante afin de renforcer nos lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine. Comme dans les collectivités partout au pays, la population de London veut être convaincue que ses quartiers sont sûrs et que les personnes qui commettent des infractions graves et des récidives sont tenues responsables de leurs actes.

Cette législation répond aux préoccupations soulevées à maintes reprises par les municipalités, les services de police et les responsables communautaires, et constitue une avancée concrète dans la résolution de défis liés à la sécurité publique. Toutefois, nous savons que la sécurité de nos collectivités ne repose pas uniquement sur les lois. Elle nécessite des partenariats solides, une mise en œuvre efficace et des investissements continus dans la prévention, l'application de la loi et le soutien à la réadaptation.

La ville de London continuera à travailler aux côtés de ses partenaires des forces de l'ordre, de tous les ordres de gouvernement et des organisations communautaires afin de bâtir une ville plus sûre et plus forte, où les personnes se sentent confiantes et soutenues. »

Josh Morgan

Maire de la Ville de London

« La sécurité du public est notre première responsabilité à l'égard de notre collectivité, et la confiance du public envers le système de justice repose sur une attente simple : que les personnes posant un risque grave ne soient pas mises en liberté sous caution au risque de nuire à autrui. Le service de police de London accueille favorablement l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine. Nous nous tenons aux côtés des responsables de la police des quatre coins de l'Ontario et du Canada qui ont milité en faveur de ces changements, ainsi que ceux des victimes -- à London et dans tout le pays -- dont les expériences ont démontré que le statu quo ne suffisait pas.

Les nouvelles dispositions relatives à l'inversion du fardeau de la preuve, l'examen plus minutieux des plans de mise en liberté et les peines plus sévères pour les personnes récidivistes et violentes constituent des réformes importantes. Toutefois, l'efficacité d'une loi dépend de celle du système mis en place pour l'appliquer. Les tribunaux, les services de poursuite de la Couronne et les services de surveillance doivent disposer de ressources adéquates, autrement cette loi ne pourra pas produire pleinement ses effets au sein de nos collectivités.

Les membres du service de police de London mettront en œuvre ces changements en faisant preuve du même professionnalisme et du même engagement envers l'équité que ces membres manifestent à chaque intervention. Notre collectivité mérite un système de justice à la fois ferme et équitable - et nous poursuivrons nos efforts pour y parvenir. »

Thai Truong

Chef de police de London

« Je me réjouis de cette annonce législative, et plus particulièrement du fait qu'elle reconnaisse les actes portant atteinte aux infrastructures essentielles, notamment le vol de cuivre. Le processus de consultation mené par le gouvernement s'est avéré très positif, et les efforts visant à la fois à dissuader la perpétration de ces crimes et à renforcer les mesures en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine constituent une avancée importante. Le vol de cuivre représente non seulement une grave menace pour les infrastructures clés, mais aussi pour la sécurité de notre main-d'œuvre et des communautés auxquelles nous rendons service.

London Hydro travaille en collaboration avec nos partenaires du service de police de London pour lutter contre ce problème croissant, et je tiens à les remercier pour leur collaboration continue. »

Ysni Semsedini

Président-directeur générade London Hydro

Faits en bref

Les modifications concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine entreront en vigueur le 15 juillet 2026. Certaines modifications apportées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents entreront en vigueur ultérieurement par décret.

entreront en vigueur ultérieurement par décret. Maintenant que ces importantes réformes sont inscrites dans la loi, il sera essentiel que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux les mettent en œuvre de manière efficace dans l'ensemble du système de justice.

Depuis l'automne 2025, le gouvernement du Canada a présenté quatre projets de loi pour renforcer le droit pénal : la Loi visant à lutter contre la haine , la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine , la Loi visant à protéger les victimes et la Loi concernant l'accès légal . Ensemble, ces réformes ont pour objectif de renforcer la sécurité publique et de garantir que les crimes graves soient sanctionnés par des peines sévères.

, la , la et la . Ensemble, ces réformes ont pour objectif de renforcer la sécurité publique et de garantir que les crimes graves soient sanctionnés par des peines sévères. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada met également à la disposition de chaque administration jusqu'à 250 000 dollars afin de favoriser une collecte, une communication et une analyse des données nationales plus uniformisées et cohérentes en ce qui concerne la mise en liberté sous caution. De meilleures données nationales sur la mise en liberté sous caution aideront les gouvernements à évaluer les mesures efficaces, à repérer les lacunes et à veiller à ce que le système de mise en liberté sous caution continue d'assurer la sécurité publique.

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SOURCE Department of Justice Canada

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