Avec un taux de remise de 3 % sur les achats faits chez Walmart, des dollars de récompenses illimités et des économies sur l'abonnement annuel au Laissez-passer de livraison, les titulaires de carte économisent en plus des bas prix de tous les jours de Walmart

MISSISSAUGA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement envers les Canadiens de les aider à économiser pour qu'ils puissent vivre mieux, Walmart Canada offre plus de valeur et des économies pour ses clients avec le lancement de la carte de Récompenses Walmart Mastercard améliorée et sans frais, émise par la Banque Fairstone. Depuis sa création il y a plus de 15 ans, la carte de Récompenses Walmart Mastercard a aidé les Canadiens à échanger plus de 600 millions de dollars chez Walmart.

Maintenant, les titulaires de la carte de Récompenses Walmart Mastercard peuvent maximiser leurs dollars de Récompenses Walmart et obtenir 3 % sur leurs achats effectués chez Walmart, en succursale et en ligne, y compris sur le Marché électronique, et 1 % sur les achats effectués partout ailleurs. Ils peuvent cumuler leurs récompenses et les utiliser quand ils le veulent, car il n'y a pas de limite aux dollars de Récompenses Walmart et ceux-ci n'expirent jamais. Épargner pour un achat chez Walmart n'a jamais été aussi facile.

La nouvelle carte de Récompenses Walmart Mastercard améliorée offre également jusqu'à six mois de gratuité sur le Laissez-passer de livraison à l'achat d'un abonnement annuel. De plus, les nouveaux titulaires de carte sont admissibles à recevoir une prime de bienvenue spéciale de 25 $ en dollars de Récompenses.

Ce lancement renforce l'engagement continu de Walmart Canada à offrir des bas prix de tous les jours aux Canadiens. Tout au long de l'année, Walmart Canada a réduit les prix de centaines d'articles clés afin de faire une différence sur les factures d'épicerie de ses clients. Non seulement Walmart Canada aide les clients à économiser encore plus lorsqu'ils magasinent chez Walmart Canada, mais ils peuvent maintenant obtenir des récompenses encore plus importantes avec la carte de Récompenses Walmart Mastercard.

« Les Canadiens continuent de ressentir la pression de la hausse des coûts et cherchent des moyens d'étirer un peu plus leur dollar », a déclaré Joseph Godsey, chef de la croissance chez Walmart Canada. « Avec un taux d'obtention plus élevé sur les achats chez Walmart, notre carte de Récompenses Walmart Mastercard améliorée a été repensée en tenant compte des commentaires de nos clients pour aider les titulaires de la carte à en obtenir encore plus à chaque glissement, à chaque tapotement et à chaque achat, peu importe, où ils magasinent. » Nous avons créé ce que nous croyons être une carte de Récompenses solide et sans frais et nous sommes fiers de continuer à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients en plus de nos bas prix de tous les jours. »

« La relance de la carte de Récompenses Walmart Mastercard reflète notre volonté de moderniser l'offre de produits et de nous aligner sur les besoins changeants des clients », a déclaré Emilie Boulay, directrice des services aux cartes chez Fairstone Bank. « Nous sommes fiers de collaborer avec Walmart Canada sur un programme qui augmente la valeur que reçoivent les titulaires de carte et renforce notre engagement commun à aider les Canadiens avec leurs besoins financiers. »

Caractéristiques supplémentaires de la carte de Récompenses Walmart Mastercard

Les dollars de Récompenses sont cumulés en équivalents en dollars, ce qui permet aux titulaires de carte de suivre facilement les sommes qu'ils ont obtenues et qu'ils peuvent échanger.

Les dollars de Récompenses sont échangés par incréments de 5 $ à la caisse en magasin ou à Walmart.ca.

Les clients peuvent demander une carte facilement en personne dans un magasin Walmart ou en ligne à Walmart.ca.

Les titulaires existants de la carte de Récompenses Walmart Mastercard recevront automatiquement les avantages de la carte sur leur carte de crédit actuelle. Pour plus de renseignements et pour consulter les modalités et conditions, visitez récompenses Walmart.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale et qui sert plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

