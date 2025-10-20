Le premier centre de distribution des produits à température ambiante du détaillant au Canada permettra de mieux servir les clients et la collectivité locale, grâce à une technologie de pointe.

VAUGHAN, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Walmart Canada a officiellement ouvert son centre de distribution le plus avancé à Vaughan, en Ontario, marquant une étape importante afin de mieux servir ses clients et la collectivité locale. L'installation de 51 097 mètres carrés (550 000 pieds carrés), qui est le premier centre de distribution des produits à température ambiante du détaillant au Canada, utilise l'automatisation de pointe, la robotique et l'intelligence artificielle afin de livrer les produits aux familles partout en Ontario avec une plus grande vitesse et une plus grande fiabilité.

Walmart Canada a officiellement ouvert son centre de distribution le plus avancé à Vaughan, en Ontario, marquant une étape importante afin de mieux servir ses clients et la collectivité locale. (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

« Le centre de distribution des produits à température ambiante de Vaughan représente plus qu'une nouvelle installation, c'est un investissement audacieux dans nos associés, nos clients et l'avenir du commerce de détail au Canada », a déclaré Venessa Yates, présidente et chef de la direction de Walmart Canada. « Lorsque nous combinons une technologie de pointe avec la passion et le talent de nos équipes, nous n'améliorons pas seulement la façon dont les produits sont transportés, nous créons de nouvelles possibilités, soutenons les collectivités locales et livrons des produits aux Canadiens de manière significative. Ce n'est que le début de ce qui est possible alors que nous continuons à nous développer et à investir au Canada. »

Le nouveau centre de distribution des produits à température ambiante de Walmart Canada à Vaughan a été conçu en tenant compte de l'expérience des clients et des associés, ce qui aide à expédier les produits plus rapidement sans compromettre la sécurité. Grâce à la gestion avancée des entrepôts pilotée par l'IA, aux chariots élévateurs autonomes, aux systèmes d'entreposage et de récupération automatisés, cette installation de pointe permet à Walmart Canada d'expédier jusqu'à 70 millions de boîtes chaque année.

« Cette installation de pointe, la plus perfectionnée au Canada, change la donne pour nos associés et nos clients, et ce n'est que le début de la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement, soutenue par l'investissement historique de 6,5 milliards de dollars au Canada annoncé plus tôt cette année », a déclaré Matt Kelly, vice-président, chaîne d'approvisionnement, Walmart Canada. « Walmart Canada construit une chaîne d'approvisionnement qui établit une nouvelle norme en matière d'efficacité, d'innovation et de satisfaction des clients, alors que nous continuons à nous développer en tant qu'entreprise dirigée par des personnes et propulsée par la technologie. »

« Nous sommes ravis de célébrer l'ouverture officielle de cette installation incroyable », a déclaré Ken Illingworth, directeur général, centre de distribution des produits à température ambiante à Vaughan. « Notre équipe a travaillé avec diligence pour donner vie à ce centre. Ensemble, nous construisons un milieu de travail extraordinaire où la technologie et le talent se rencontrent pour créer des emplois de l'avenir et faire une réelle différence pour nos clients et notre collectivité. »

« Vaughan possède une communauté d'affaires dynamique et ambitieuse, et nous sommes une destination de choix pour les investissements commerciaux », a déclaré le maire de Vaughan, Steven Del Duca. « Je suis fier que Walmart Canada ait reconnu la valeur de participer à notre communauté dynamique. Cette nouvelle installation de pointe apportera des centaines de nouveaux emplois à notre ville, générera des revenus supplémentaires et renforcera davantage notre économie locale. Félicitations pour cette nouvelle aventure et merci d'avoir choisi Vaughan! »

Faits sur le nouveau centre de distribution des produits à température ambiante de Vaughan

Emploie plus de 200 associés, ce qui crée des possibilités de développement des compétences et de croissance de carrière dans les postes en logistique de haute technologie.

Le centre sert actuellement 131 succursales et deux centres de traitement des commandes partout en Ontario, ce qui en fait l'installation avec le plus grand volume dans le réseau de la chaîne d'approvisionnement de premier ordre de Walmart Canada.

Une installation de 51 097 mètres carrés (550 000 pieds carrés), 29 mètres (94 pieds) de haut, construite verticalement afin de maximiser l'espace vertical et l'efficacité opérationnelle et de réduire l'empreinte globale.

Faits sur Walmart à Vaughan

Walmart Canada sert fièrement la collectivité de Vaughan depuis 1997.

Vaughan accueille cinq succursales Walmart et le nouveau centre de distribution des produits à température ambiante, employant plus de 1 500 associés.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale et qui sert plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. La succursale en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visitée par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

Pour plus de renseignements, communiquez avec : [email protected]