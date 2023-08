NEW YORK, le 24 août 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, a été l'un des meilleurs choix de mode pour les célébrités de premier plan cet été. Plusieurs grandes célébrités ont été aperçues en quête d'ambiance estivale, vêtues de tenues élégantes issues des dernières collections de LILYSILK, saisissant l'essence de la saison avec élégance.

L’actrice Emma Roberts a partagé sur Instagram une photo sur laquelle elle porte la chemise en soie à rayures Amalfi de LILYSILK (PRNewsfoto/LILYSILK) L’actrice Brie Larson a partagé sur Instagram et Twitter des photos sur lesquelles elle porte la robe de soie Adonis de LILYSILK (PRNewsfoto/LILYSILK)

En juillet, l'actrice Emma Roberts a partagé une photo sur Instagram sur laquelle elle portait la chemise en soie à rayures Amalfi dans les tons classiques noir et blanc. Cette dernière a intitulé à juste titre la photo prise sur le bord de la mer « postcard from the edge » (carte postale du bord) Cette superbe chemise en soie aux rayures verticales audacieuses provient de la collection d'automne 2023 de LILYSILK. Fabriquée entièrement de soie de mûrier, elle offre un confort luxueux et un style intemporel.

Jessica Alba a été aperçue portant la même chemise en soie à rayures qu'Emma Roberts. Elle arborait également un pantalon large en soie à plis Timeless de la collection du printemps 2023, le même que Lucy Liu a choisi pour la présentation à la presse de son film, Shazam! La rage des Dieux. Jessica Alba portait cette combinaison lors d'une célébration pour son émission « Honest Renovations », comme l'a révélé sa récente « story » sur Instagram.

Toujours en juillet, l'actrice Jane Seymour a été aperçue lors d'une fête d'anniversaire portant la caria cari de couleur rouge brique, pièce phare de la collection d'été 2023 de LILYSILK. Cette dernière a également été photographiée sur la page officielle de LILYSILK portant la pièce, ce qui lui a valu le commentaire suivant : « Vous avez l'air merveilleuse dans cette tenue ». La camisole décontractée illustre l'approche légère et perméable à l'air à l'égard de la mode estivale de LILYSILK. Des bretelles ajustables et un col bénitier donnent une silhouette flatteuse.

Le 19 août, l'actrice Brie Larson a partagé des photos sur Instagram et Twitter sur lesquelles elle porte la prestigieuse robe de soie Adonis de LILYSILK. La robe maxi bleu pâle provient de la collection d'été 2023 de la marque. Dotée d'une ceinture détachable et d'un ourlet asymétrique dynamique, la robe Adonis se démarque tout en demeurant aérée et confortable.

Les quatre grandes célébrités se joignent à une illustre liste de vedettes qui se sont parées de la gamme de tenues élégantes de LILYSILK. Se préparant pour une apparition au 79e Festival du film de Venise en 2022, Julianne Moore était rayonnante de sophistication dans une robe chemise classique Freesia de couleur marine dans une publication Instagram.

« Nous sommes très fiers de voir ces remarquables célébrités choisir LILYSILK et exhiber leurs styles estivaux », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « LILYSILK allie confort, qualité et style. Voir ces vedettes briller dans nos œuvres nous inspire à continuer de perfectionner l'art du luxe quotidien. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193393/Actress_Emma_Roberts_shared_a_photo_Instagram_wearing_LILYSILK_Amalfi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193394/Actress_Brie_Larson_shared_photos_Instagram_Twitter_posing_LILYSILK_The.jpg

