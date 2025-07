NEW YORK, 21 juillet 2025 /CNW/ - LILYSILK, première marque mondiale de soie dédiée à inspirer les gens à mener une vie spectaculaire et durable, est fière de dévoiler sa collection automne 2025, « Force discrète ». Disponible dans le monde entier à compter du 21 juillet, la collection célèbre la confiance tranquille des femmes modernes grâce à des silhouettes intemporelles, à des tissus naturels et à une conception réfléchie.

LILYSILK Fall 2025 Collection: Understated Strength

Inspirée par la beauté nuancée de la féminité, « Force discrète » incarne la résilience, la polyvalence et l'authenticité. Tirant son inspiration de la nature, la collection présente une palette de tons naturels et pâles et de textures douces qui permettent aux femmes de s'exprimer dans tous les aspects de la vie. Chaque pièce a été conçue avec une élégance subtile et une sophistication pratique, célébrant les rôles multidimensionnels des femmes dans un monde en évolution rapide.

La collection s'articule autour de quatre valeurs fondamentales : l'élégance, la polyvalence, l'autonomisation et le lien avec la nature, exprimées dans des lignes épurées, des tissus doux et des détails réfléchis. « La véritable force n'est pas toujours celle qui parle le plus fort, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Cette saison, nous voulions créer des motifs calmes, mais confiants, raffinés, mais accessibles. »

Le principal point saillant de cette saison est la nouvelle série comportant des mélanges de soie et de laine. Inspirée par des coupes classiques, elle se compose de gilets de costume, de blazers et des pantalons fabriqués dans un tissu lisse et résistant aux froissements. Offert dans des nuances sophistiquées telles que Chêne laurier et Pinot Noir, l'ensemble allie raffinement intemporel et douceur moderne. Parmi les pièces clés figurent le Blazer croisé à revers et le Pantalon évasé en sergé de soie-laine, qui incarnent tous deux la force silencieuse et la polyvalence raffinée de la collection.

Tout aussi remarquable, le « Nombre d'or 7030 » exclusif de la marque, un mélange méticuleusement élaboré avec 70 % de laine et 30 % de cachemire offre un équilibre idéal entre chaleur, durabilité et douceur. Ce tissu est celui employé pour le Haut à col marin d'inspiration vintage, qui réinvente le style preppy classique avec une nouvelle silhouette féminine. Avec ses boutons métalliques accrocheurs et sa coupe décontractée, il évoque la nostalgie tout en offrant un style sans effort pour une tenue à porter au quotidien.

Si vous êtes à la recherche de produits essentiels luxueux, la gamme Cachemire naturel de LILYSILK offre un raffinement inégalé. Filé à partir de fibres ultrafines de sous-poils de chèvre de Mongolie, mesurant seulement 15,5 microns de diamètre, chaque vêtement offre une douceur, une respirabilité et une chaleur exceptionnelles. Le Cardigan à col ras du cou et coupe classique et le Top à manches courtes sont des pièces essentielles qui se portent facilement en toute saison et en toute circonstance.

Enracinée dans la nature et conçue avec soin, « Force discrète » encourage les femmes à se sentir à l'aise, confiantes et fidèles à elles-mêmes. Pour en savoir plus, visitez le site www.lilysilk.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2734824/LILYSILK_Fall_2025_Collection_Understated_Strength.jpg

SOURCE LILYSILK

PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, Courriel : [email protected]