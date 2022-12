MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et la Coalition de la Haute ambition pour la Nature et les Peuples (CHANP) annoncent la mise sur pied d'un groupe de travail formé des gouvernements infranationaux dont l'objectif sera de mettre en œuvre l'objectif ambitieux de préserver au moins 30 % des terres et 30% des mers, de la planète, pour 2030.

Ce groupe de travail permettra, par des projets concrets, en collaboration avec différents acteurs, dont les communautés autochtones, de pouvoir réaliser la cible que s'est fixée la CHANP lors de sa création en janvier 2021. C'est sous l'impulsion du Québec que les premiers gouvernements infranationaux, comme l'Écosse, Campeche, Sao Paulo et la Californie, ont pu joindre ce regroupement. Rappelons que la CHANP a été lancée en janvier 2021 à l'initiative de la France et du Costa Rica. Plus de 100 pays y ont adhéré depuis.

Citations :

« Je suis très heureuse de la création de ce groupe de travail. J'applaudis les autres gouvernements infranationaux qui ont répondu à l'appel du Québec, soit l'Écosse, Campeche, Sao Paulo et la Californie. Cette implication remarquable est un exemple de leadership québécois qui nous permettra d'atteindre notre objectif ambitieux de préserver au moins 30 % des terres et 30% des mers, de la planète, pour 2030. Cela démontre à nouveau que les gouvernements infranationaux sont ambitieux et veulent protéger notre nature. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la Condition féminine

«Je suis ravie que l'Écosse rejoigne le groupe de travail des gouvernements infranationaux de la Coalition de la haute ambition pour l'objectif 30x30. Ce groupe de travail s'appuiera sur le travail entamé par le gouvernement écossais dans le cadre du processus d'Édimbourg pour rassembler les gouvernements infranationaux, les administrations locales et les villes afin d'apporter une réponse collective à la crise de la biodiversité. La Coalition de la haute ambition démontre bien que la coopération mondiale continue sera nécessaire, aujourd'hui et dans le futur, pour faire face à deux crises interdépendantes : la perte de la nature et le changement climatique.»

Lorna Slater, ministre des Compétences vertes, de l'Économie circulaire et de la Biodiversité

«En tant que gouvernement infranational qui comprend les enjeux de la lutte pour la protection de la nature, la Californie est honorée de rejoindre le groupe de travail des gouvernements infranationaux de la Coalition de la haute ambition en tant que membre fondateur. Ce nouveau partenariat nous donnera la chance de démontrer notre leadership mondial en matière de biodiversité, ainsi que d'apprendre des autres membres alors que le monde cherche à mettre en œuvre le nouveau Cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020.»

Wade Crowfoot, secrétaire aux Ressources naturelles de la Californie

«L'État de São Paulo, au Brésil, est très fier de rejoindre le groupe de travail des gouvernements infranationaux de la Coalition de la haute ambition avec le Québec, la Californie, l'Écosse, Campeche et d'autres leaders. Nous gérons plus de 50 % des mers territoriales de notre État en tant que zones protégées et selon une approche participative. De plus, notre programme de restauration des écosystèmes Refloresta recherche des partenaires pour planter de la végétation indigène sur 1,5 million d'hectares, ce qui servira à couvrir 30 % de notre territoire. Nous sommes convaincus que ce nouveau groupe de travail nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de biodiversité et à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique partout dans le monde.»

Fernando Chucre, secrétaire à l'Infrastructure et à l'Environnement

«Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Il faut connaître pour aimer, et aimer pour conserver. Campeche, un État naturellement durable!»

Angélica Lara Pérez Ríos, responsable du Bureau du secrétaire à l'Environnement, à la Biodiversité, au Changement climatique et à l'Énergie de Campeche

Faits saillants :

Le Québec est juridiquement lié à la Convention sur la diversité biologique (CDB) depuis 1992, et donc responsable de sa mise en œuvre sur son territoire. En décembre 2020, le gouvernement a annoncé qu'il avait atteint les cibles internationales de 10,4 % pour les aires marines protégées et de 17 % pour les aires protégées terrestres et d'eau douce.

Le gouvernement du Québec a également annoncé qu'il atteindra les cibles internationales de conservation en cours de négociation et sa volonté de s'engager dans la future cible mondiale de 30 % d'aires protégées.

Le Québec est un membre actif de divers réseaux multilatéraux de gouvernements infranationaux liés à la biodiversité. Depuis 2018, le Québec coordonne le Comité consultatif des gouvernements infranationaux pour la biodiversité (AC SNG), qui est reconnu comme la voix officielle des États fédérés au sein de la CDB.

Le gouvernement du Québec est également un partenaire fondateur du Processus d'Édimbourg pour les gouvernements infranationaux et locaux.

La Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples (CHANP), coprésidée par le Costa Rica , la France et le Royaume-Uni, rassemble plus de 50 gouvernements des six continents. Leur objectif est d'obtenir un accord mondial visant à protéger au moins 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030 lors de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook | Twitter | LinkedIn

[email protected]

Québec.ca

Québec.ca/international

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Tél. : 418 802-6833; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie