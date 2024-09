Investissement de 450 000 dollars pour soutenir la préparation à l'investissement en milieu rural dans cinq régions de la Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Les communautés rurales sont essentielles au tissu économique, culturel et social du Canada. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan reconnaissent que les économies rurales rencontrent des possibilités et des défis qui leur sont propres, et que nous devons travailler ensemble pour soutenir un environnement commercial compétitif qui favorise une croissance économique dont tout le monde profite.

Attirer de nouveaux investisseurs dans les communautés rurales nécessite la collaboration de tous les ordres de gouvernement, des organisations communautaires et du secteur privé. Et cette même collaboration est nécessaire pour soutenir la croissance des communautés lorsque de nouveaux investissements sont réalisés.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, et Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, ont chacun annoncé un investissement de 225 000 dollars dans la Saskatchewan Economic Development Alliance (SEDA) afin de soutenir et d'améliorer la préparation à l'investissement dans les régions rurales de la Saskatchewan, grâce au lancement de la Saskatchewan Investment Readiness Initiative (SIRI).

La SEDA travaillera dans toute la Saskatchewan pendant la durée du projet. Elle aidera les régions ciblées et les entreprises locales à se préparer à l'investissement et à la croissance en évaluant, en planifiant et en soutenant les possibilités aux niveaux local et régional, ouvrant ainsi la voie à la croissance économique dans les zones rurales de la Saskatchewan. Ce travail contribuera à promouvoir l'économie de la Saskatchewan au profit de toutes les personnes qui travaillent et vivent dans la province.

« Le monde investit en Saskatchewan pour répondre aux besoins d'un avenir économique mondial plus durable. Ce soutien à la SEDA aidera les régions rurales de la Saskatchewan à se préparer à de nouveaux investissements et à de nouvelles possibilités économiques, afin de bâtir des communautés rurales plus fortes offrant de bons emplois locaux. Notre gouvernement reconnaît que le Canada ne peut être prospère sans communautés rurales performantes, compétitives et florissantes. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« C'est grâce au travail assidu d'organisations telles que la SEDA et de nos partenaires ruraux que l'économie de la Saskatchewan continue de croître. Notre province reste le meilleur endroit au Canada où vivre, travailler et élever une famille. L'investissement annoncé aujourd'hui par le gouvernement de la Saskatchewan permettra de faire en sorte que les collectivités rurales de notre grande province restent prêtes pour la croissance et capables d'attirer de nouveaux investissements. »

-L'honorable Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations, gouvernement de la Saskatchewan

« À la SEDA, tout ce que nous menons et faisons a pour but d'aider les communautés à opérer à partir d'une position de force. Nous nous réjouissons de pouvoir, au cours des deux prochaines années, améliorer la préparation à l'investissement dans les zones rurales de la province grâce à un lien direct avec l'industrie et les communautés. »

-Verona Thibault, directrice générale, SEDA

La SEDA est une organisation non gouvernementale qui se consacre au développement économique et communautaire de la Saskatchewan . La SEDA dote les communautés et les organisations des compétences, des connaissances, des ressources et des programmes nécessaires pour qu'elles soient prêtes à l'investissement.

. La SEDA dote les communautés et les organisations des compétences, des connaissances, des ressources et des programmes nécessaires pour qu'elles soient prêtes à l'investissement. Les investissements privés en Saskatchewan devraient atteindre 14,2 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 14,4 % par rapport à 2023. Il s'agit du pourcentage d'augmentation prévu le plus élevé au Canada .

