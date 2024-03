EDMONTON, AB, le 14 mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont investi près de 15 millions de dollars dans la création de 120 logements abordables à Edmonton.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ainsi que par Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta, Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, Allan Cleiren, directeur du conseil d'administration de Civida, et Gord Johnston, chef de la direction de Civida.

L'ensemble résidentiel, connu sous le nom de Civida Lendrum, consiste en un immeuble de 120 logements. Il a remplacé deux immeubles de logements sociaux vieillissants construits au début des années 1960. Le nouvel ensemble peut accueillir plus de 300 personnes dans des logements d'une à quatre chambres, y compris 12 appartements sans obstacles. Les résidents ont accès à une buanderie dans le logement, un stationnement souterrain et un espace d'entreposage des vélos et des espaces partagés, y compris une cour, une salle polyvalente et une garderie sur place qui ouvrira ses portes plus tard cette année.

Les travaux de construction ont été achevés à la fin de 2023, et les logements sont prêts à être occupés.

Le financement pour ces habitations est le suivant :

14,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

27,6 millions de dollars de Civida en financement et investissement foncier;

3,85 millions de dollars de la Ville d' Edmonton .

Citations :

« Toute la population d'Edmonton mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre administration municipale et nos gouvernements provinciaux et fédéral collaborent avec des partenaires du secteur du logement pour résoudre la crise du logement. Nous devons donc sortir des sentiers battus et penser à des concepts différents de la construction exclusive de logements à partir de zéro. Les projets de réaménagement nous permettent de réutiliser ce que nous avons pour répondre à la demande actuelle de la population canadienne en matière de logement. Civida Lendrum est un excellent exemple de la façon dont des fondations plus anciennes peuvent être transformées pour répondre à de nouveaux besoins. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette initiative montre les grands progrès réalisés pour accroître l'offre de logements abordables à Edmonton. Ces logements accueilleront des centaines de résidents et auront un effet important sur l'abordabilité du logement dans la collectivité. Nous cherchons continuellement des moyens de créer plus de logements abordables et d'appuyer des projets qui répondent aux besoins locaux. » - Jason Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Lorsque le conseil municipal a déclaré une urgence en matière de logement et d'itinérance, nous avons demandé à tous les ordres de gouvernement d'unir leurs forces pour régler ce problème de grande envergure. Cet ensemble résidentiel est un formidable exemple de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration. Je suis fier de la Ville d'Edmonton, qui a apporté sa contribution en fournissant 3,9 millions de dollars à Civida pour l'achat des propriétés. De ce projet de réaménagement ont découlé 120 logements abordables pour des résidents à revenus mixtes. Ces habitations serviront notre ville pour les générations à venir. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Nous avons assisté aujourd'hui à l'aboutissement du plus récent projet de Civida, l'ensemble résidentiel Lendrum. Celui-ci témoigne de l'engagement collectif à fournir des logements abordables. Nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir offrir 120 nouveaux logements abordables à des familles et à des personnes seules d'Edmonton, aujourd'hui et pour les décennies à venir. Ce projet a été rendu possible grâce à notre partenariat avec la Ville d'Edmonton et au généreux soutien des gouvernements du Canada et de l'Alberta. Le fruit de cette collaboration, qui peut accueillir plus de 300 personnes, est un élément phare de la réalisation de notre mission. Celle-ci consiste à offrir des logements sûrs et abordables à tous les gens qui en ont besoin et à promouvoir la création de collectivités plus inclusives et prospères. » - Gord Johnston, chef de la direction de Civida

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP), qui s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront.

a lancé l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP), qui s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps.

L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL. Le 8 mars 2019, une entente de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta . L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

