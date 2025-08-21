REGINA, SK, le 21 août 2025 /CNW/ - Les grandes familles qui ont besoin d'un logement abordable ont désormais de nouvelles options de logement grâce à un investissement de 3,35 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan pour reconstruire six maisons en rangée à Regency Gardens. Chaque logement accessible et adapté aux familles compte six chambres et est spécialement conçu pour accueillir de grands ménages.

Situés près des écoles, des transports en commun, des services de soutien et des garderies, ces logements sont aménagés dans un environnement de soutien. Le but est d'aider les familles à établir des liens avec la collectivité et à y participer activement.

Le financement pour l'aménagement de ces logements a été fourni dans le cadre de l'Initiative canadienne de logement communautaire de la Stratégie nationale sur le logement. Cet investissement et la réparation et le renouvellement de ces logements répondent au besoin de créer des logements abordables pour les grandes familles dans la collectivité.

Les logements sont situés à Regency Gardens, un quartier de logements sociaux comptant 123 logements de divers types. Il s'agit d'une source importante de logements locatifs destinés à des familles dans le portefeuille de la Regina Housing Authority.

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Regency Gardens aura une réelle incidence sur la vie des gens à Regina. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement de la Saskatchewan reconnaît le besoin croissant de logements destinés aux familles nombreuses. Nous sommes fiers de l'achèvement de cet ensemble résidentiel. Il représente notre engagement continu à accroître les options de logement pour les familles et les personnes dans la province. Ces nouveaux logements fourniront à six familles des bases solides pour bâtir leur avenir. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

(LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés jusqu'à présent. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

