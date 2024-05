YORKTON, SK, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial ont versé 65 000 $ pour la construction d'une nouvelle maison individuelle d'Habitat pour l'humanité à Yorkton.

L'annonce a été faite aujourd'hui sur le terrain d'Habitat situé au 221, avenue Betts, où l'on vient de commencer la construction de la maison de plain-pied de quatre chambres. Lorsque les travaux seront terminés, une famille de Yorkton comptant cinq enfants aura un nouveau chez-soi.

Les futurs propriétaires-occupants redonneront aussi à Habitat pour l'humanité en offrant 500 heures de bénévolat.

Le financement pour cette maison est le suivant :

65 000 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 50 000 $ de Lakeview Insurance;

don en nature de RH Electric de Yorkton.

« Il est essentiel de travailler avec nos partenaires de chaque province pour répondre aux besoins criants en matière de logement partout au Canada. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les personnes au Canada aient accès à des logements sûrs et abordables. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un exemple de la façon dont nous y parvenons grâce à de solides partenariats et à la collaboration. Je souhaite à cette famille la meilleure des réussites dans son nouveau parcours de propriétaires-occupants. » - L'honorable Dan Vandal, député fédéral de Saint-Boniface--Saint-Vital, au Manitoba, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes toujours heureux de collaborer au travail d'Habitat pour l'humanité, qui aide les familles de la Saskatchewan à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. L'aménagement de logements sûrs et abordables en Saskatchewan profite à tout le monde : les familles qui y habiteront, leurs voisins et les collectivités où ils vivent. Grâce au travail de la Saskatchewan Housing Corporation, notre gouvernement continue de soutenir les personnes et les familles de la Saskatchewan qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous sommes très fiers de commencer notre 10e construction ici même à Yorkton. Notre équipe de bénévoles dévoués adore ce qu'elle fait. Nous travaillons fort pour aider les familles de notre collectivité. Cette formidable 10e construction est un jalon important pour notre section. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail pendant les années à venir. » - Sylvia Henheffer, coprésidente d'Habitat Saskatchewan, section de Yorkton

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030 , qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).



et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le et la prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Habitat pour l'humanité Saskatchewan est un organisme de logement local sans but lucratif. Il a pour objectif de faire que tout le monde ait un endroit sûr et convenable où vivre. Depuis 2009, Habitat pour l'humanité a achevé plus de 200 logements dans 14 collectivités de la Saskatchewan . Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité Saskatchewan , consultez le site habitatsaskatchewan.ca (en anglais seulement).

est un organisme de logement local sans but lucratif. Il a pour objectif de faire que tout le monde ait un endroit sûr et convenable où vivre. Depuis 2009, Habitat pour l'humanité a achevé plus de 200 logements dans 14 collectivités de la .

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

