PINEHOUSE LAKE, SK, le 18 juin 2024 /CNW/ - Des logements abordables soutenus par les gouvernements fédéral et provincial sont prêts à accueillir des résidents à Pinehouse Lake.

L'inauguration a eu lieu au quadruplex de la Pinehouse Housing Corporation (PHC), situé à l'îlot 18 du lot 3, place Hanson. Ce nouveau quadruplex, exploité par la PHC, comprend quatre logements abordables de cinq chambres.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant :

1,03 million de dollars en financement conjoint au titre de l'initiative Saskatchewan Priorities dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , et du Rental Development Program (RDP) de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC);

, et du Rental Development Program (RDP) de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC); 310 478 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement;

50 000 $ de la PHC.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires partout au pays afin de concrétiser cette vision pour l'ensemble de la population canadienne. Je souhaite à toutes les familles qui emménagent dans ces nouveaux logements aujourd'hui la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre de leur vie. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'engage fermement à améliorer la vie des familles à Pinehouse Lake et dans le Nord. Ces nouveaux logements abordables ne sont pas qu'un immeuble : ils permettent de créer une communauté sûre et accueillante où les familles peuvent s'épanouir. En collaborant avec nos partenaires, nous nous assurons que les personnes dans le besoin ont accès à un logement sûr et abordable. Cette initiative met en lumière notre engagement continu à soutenir et à améliorer le cadre de vie des communautés nordiques, en leur offrant un chez-soi stable et bienveillant. » ‒

- L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Pinehouse Housing Corporation est reconnaissante du soutien offert par la Saskatchewan Housing Corporation et Metis Nation Saskatchewan, car ce partenariat a permis de concrétiser ce projet. Le quadruplex familial offre des logements abordables pour de grandes familles et des familles multigénérationnelles à Pinehouse. Des familles saines sont essentielles au succès à long terme des jeunes sur les plans de l'éducation et de la santé et dans tous les aspects de leur vie. Avant que ces grands logements soient construits, les familles vivaient dans des unités surpeuplées ou elles devaient se séparer et habiter plusieurs logements. Une famille qui a un chez-soi a de l'espoir, et une famille qui a de l'espoir a tout. » - Conrad Misponas, président du conseil, Pinehouse Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Tout le financement consenti aux termes de la SNL prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes. Lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance contribue à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada et à améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Elle appuie également la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Vers un chez-soi est un programme communautaire qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance partout au Canada . Il fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Par l'intermédiaire de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit déjà 4 milliards de dollars sur 9 ans pour s'attaquer au problème d'itinérance. Comme il est indiqué dans Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, le budget de 2024 prévoit un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars sur 4 ans pour Vers un chez-soi, à compter de 2024-2025.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente conformément à la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et du ont conclu une entente conformément à la Stratégie nationale sur le logement. prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La PHC est une société à but lucratif appartenant au village nordique de Pinehouse Lake, qui exploite des logements locatifs dans le village. Depuis 2007, la SHC s'est associée à la PHC pour aménager 42 logements locatifs dans le cadre du RDP (dont celui-ci) et 10 logements pour propriétaires-occupants par l'intermédiaire du Summit Action Fund (SAF).

