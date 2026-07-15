Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans les infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales afin de soutenir la construction de logements dans quatre collectivités du Nouveau-Brunswick

HARVEY, NB, July 15, 2026 /CNW/ - Quatre municipalités du Nouveau-Brunswick vont moderniser leurs infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales grâce à un investissement conjoint de plus de 8,84 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipales dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement du Canada (FCIL).

À Harvey, on utilisera le financement pour prolonger les infrastructures municipales d'égout et de gestion des eaux pluviales jusqu'au nouveau lotissement Cherry Mountain, ce qui permettra de construire jusqu'à 100 nouveaux logements. Cela comprend l'installation de plusieurs centaines de mètres de conduites d'égout sanitaire, de 11 regards sanitaires et de branchements latéraux sous les nouveaux tronçons de route. Les travaux liés à ce nouveau lotissement comprendront l'excavation, le nivellement et le creusement de fossés pour gérer le ruissellement de surface et assurer l'efficacité du drainage à long terme. Ce projet consiste également à remettre en état et à développer l'étang d'épuration municipal. Ces améliorations permettront de rétablir la capacité de traitement et d'augmenter la capacité du système de 40 % afin de desservir 250 usagers supplémentaires.

À Sussex, le financement servira à aménager un nouveau champ de captage et à l'intégrer au réseau d'approvisionnement en eau de la municipalité grâce à la construction d'un abri de puits, à l'installation d'une conduite de refoulement et à son raccordement au réseau de distribution existant.

À St. Stephen, on prolongera l'avenue Budd de 290 mètres afin de soutenir la construction de 108 nouveaux logements, dont 10 unités abordables, grâce à de nouveaux services d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales, ainsi qu'à une nouvelle route avec trottoirs. À Grand Lake, on prolongera les infrastructures municipales jusqu'à un terrain sous viabilisé grâce à l'installation de nouvelles infrastructures d'égout et de drainage, ainsi qu'à la construction d'une nouvelle route afin de permettre la construction de 21 logements abordables.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent s'ajouter au travail de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'aider les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Derrière chaque collectivité prospère du Nouveau-Brunswick se trouvent des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales fiables qui soutiennent les résidents, les entreprises et la croissance future. Ces investissements, qui permettront d'améliorer les services municipaux et de bâtir les logements abordables dont nos collectivités ont besoin, feront une véritable différence dans le quotidien des gens. En collaborant avec la province et les municipalités, nous construisons les infrastructures qui permettent aux collectivités de croître et de prospérer. »

L'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Les collectivités rurales du Nouveau-Brunswick souhaitent ardemment accroître l'offre de logements, et investir dans les infrastructures essentielles constitue une première étape cruciale pour atteindre cet objectif. Ces investissements dans les infrastructures municipales permettent de créer la capacité nécessaire à la construction de nouveaux logements, de renforcer les services essentiels et de bâtir des collectivités plus fortes et plus durables dans toute la province. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Cet investissement permettra à Harvey de se préparer pour l'avenir. En développant dès maintenant nos infrastructures d'égout et de gestion des eaux pluviales, nous créons la capacité nécessaire pour construire de nouveaux logements, soutenons une croissance responsable et renforçons les services sur lesquels nos résidents comptent au quotidien. Le projet Cherry Mountain est une étape importante de la vision à long terme de notre collectivité, et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick de faire équipe avec nous pour concrétiser cette vision. »

Richard Corey, maire de la Communauté rurale de Harvey

« Des infrastructures d'aqueduc fiables sont essentielles pour permettre à Sussex de croître de manière responsable. Cet investissement permettra d'aménager un nouveau champ de captage et de le raccorder à notre réseau d'aqueduc, ce qui renforcera la sécurité de l'approvisionnement en eau à long terme tout en soutenant la construction de futurs logements et le développement de notre collectivité. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de leur partenariat, qui aide Sussex à se préparer à la croissance à venir. »

Marc Thorne, maire de la Ville de Sussex

« Cet investissement vise davantage que les infrastructures elles-mêmes : il vise à créer des occasions pour les familles, à soutenir la construction de nouveaux logements et à bâtir un avenir plus fort pour St. Stephen. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial pour leur partenariat, qui contribue à la croissance de notre collectivité. »

Steve Backman, maire de la Ville de St. Stephen

« Cet investissement constitue une étape importante pour répondre aux besoins croissants de notre communauté en matière de logement. En étendant les services municipaux essentiels et en mettant en place les infrastructures nécessaires pour accueillir de nouveaux logements abordables, nous permettons à davantage de familles de s'installer à Grand Lake. »

Peter Dufour, maire de la Municipalité de Grand Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 363 259 $ dans quatre projets d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales réalisés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales (PT) du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 2 908 548 $ dans ces projets, tandis que les municipalités investissent au total 1 574 712 $.

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Produits connexes

Document d'information : Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans les infrastructures d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales afin de soutenir la construction de logements dans quatre collectivités du Nouveau Brunswick

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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