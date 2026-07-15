Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Surrey

SURREY, BC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre, et de Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey.

Date : Jeudi 16 juillet 2026



Heure : 11 h (HP)



Lieu : Parc Holland

13428, chemin Old Yale

Surrey (C.-B.) V3T 3C7





À l'angle sud-est du parc Holland, juste en face du bâtiment HUB, de l'autre côté du boulevard King George.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ville de Surrey, Laura Baziuk, 236-808-5264, [email protected]