Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Surrey

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
15 juil, 2026, 14:00 ET
SURREY, BC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député de Surrey-Centre, et de Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey.
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Date :
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Jeudi 16 juillet 2026
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Heure :
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11 h (HP)
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Lieu :
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Parc Holland
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13428, chemin Old Yale
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Surrey (C.-B.) V3T 3C7
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À l'angle sud-est du parc Holland, juste en face du bâtiment HUB, de l'autre côté du boulevard King George.
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ville de Surrey, Laura Baziuk, 236-808-5264, [email protected]
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