Le gouvernement fédéral investit dans un projet de logements étudiants à Montréal

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- Animés par une volonté commune d'accroître l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement des collectivités. Grâce à un protocole d'entente visant à guider le déploiement harmonisé de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences provinciales, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets.

Aujourd'hui, Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont, s'est jointe à Laurent Levesque, président-directeur général d'UTILE, afin de souligner un investissement de Maisons Canada dans la création de logements étudiants à Montréal.

Situé au 6600, rue Hutchison, dans le quartier Outremont à Montréal, le projet UTILE Hutchison vise à créer 187 logements locatifs pour étudiants grâce à un investissement de 8 millions de dollars de Maisons Canada. L'acquisition et le développement du terrain ont notamment été rendus possibles grâce à un prêt de 13,8 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Situé à seulement huit minutes de marche du campus MIL de l'Université de Montréal, ce projet est spécialement conçu pour répondre aux besoins des étudiants de niveau postsecondaire en leur offrant des logements abordables et de qualité, à proximité des établissements d'enseignement, des lieux de travail et des services communautaires.

UTILE Hutchison offrira aux résidents un milieu de vie conçu pour étudier, se ressourcer et socialiser. Le projet consiste à aménager des espaces qui favoriseront la vie étudiante et le bien‑être, contribuant ainsi à créer une communauté dynamique et inclusive tout en augmentant l'offre de logements abordables à Montréal.

Grâce à des investissements comme celui-ci, Maisons Canada collabore avec des fournisseurs de logements et des partenaires communautaires pour accélérer la construction de logements abordables partout au Canada et contribuer à relever les défis en matière de logement auxquels font face les collectivités de toutes tailles.

Citations

« Chaque étudiant mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable pour se loger pendant ses études. Par l'entremise de Maisons Canada, notre gouvernement s'associe à des organismes comme UTILE pour accroître l'offre de logements étudiants et contribuer à rendre la vie plus abordable. Le projet UTILE Hutchison permettra de livrer 187 nouveaux logements pour étudiants à Montréal, offrant ainsi davantage de choix de logements et renforçant l'offre locative à long terme de la ville. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le logement abordable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les étudiants jouent un rôle essentiel dans le dynamisme et la vitalité de Montréal, et ils méritent un logement abordable et à proximité de leur lieu d'études. Notre investissement fédéral permettra de construire 187 nouveaux logements étudiants près du nouveau Campus MIL de l'Université de Montréal, tout en renforçant l'offre de logements abordables à long terme dans l'arrondissement d'Outremont. Il s'agit d'un investissement dans notre communauté, dans nos étudiants et dans l'avenir de Montréal. »

-- L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont

« Maisons Canada s'engage à accélérer la construction de logements abordables qui répondent aux besoins des collectivités partout au Canada. Notre investissement de 8 millions de dollars dans le projet UTILE Hutchison contribuera à offrir des logements étudiants de grande qualité à proximité des campus, du transport en commun et des services essentiels. En appuyant des projets novateurs axés sur la communauté, comme celui-ci, nous contribuons à bâtir un système de logement plus solide et plus accessible pour les générations futures. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale, Maisons Canada

« Nous sommes fiers que notre premier projet au nord de la montagne prenne vie à proximité du campus MIL. Grâce à cette première collaboration avec Maisons Canada, nous pourrons répondre à des besoins criants en logement étudiant et apaiser la pression exercée par la demande étudiante sur les loyers dans ce secteur en pleine effervescence. »

-- Laurent Levesque, président-directeur général, UTILE

Faits en bref

Maisons Canada investit 8 millions de dollars dans le projet UTILE Hutchison.

Ce projet fait partie des quelque 865 nouveaux logements abordables soutenus à travers le Québec grâce à un investissement conjoint des gouvernements provincial et fédéral de 200 millions de dollars.

Ce projet consiste à créer 187 logements locatifs pour étudiants.

Le projet est situé au 6600, rue Hutchison, dans le quartier Outremont à Montréal.

Le projet UTILE Hutchison est situé à environ huit minutes de marche du campus MIL de l'Université de Montréal.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

Maisons Canada collabore avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones, les organismes à but non lucratif et le secteur privé pour accroître l'offre de logements abordables partout au Canada.

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