Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Charles-Le Moyne va de l'avant

MONTÉRÉGIE, QC, July 15, 2026 /CNW/ -- La première ministre du Québec, Christine Fréchette, confirme aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement à l'Hôpital Charles-Le Moyne franchit une étape déterminante et peut désormais aller de l'avant.

La première ministre était accompagnée de la ministre de la Santé du Canada, Marjorie Michel, de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, de la députée de Marie Victorin, Shirley Dorismond, et du député de Richelieu, Jean Bernard Émond.

Le projet, estimé à près de 700 millions de dollars, permettra d'offrir à la population de la Montérégie des installations modernes, mieux adaptées aux besoins actuels, et d'améliorer de façon concrète l'accès à des soins sécuritaires et de qualité. De ce montant, 28,2 millions $ proviendront du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), dans le cadre d'une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

Les travaux débuteront prochainement et la mise en service complète des nouvelles installations est prévue en 2032.

Citations

« Aujourd'hui, on pose un geste concret pour améliorer l'accès aux soins pour la population de la Montérégie. Ce projet va permettre d'offrir des services plus rapides, plus sécuritaires et mieux adaptés aux besoins des Québécois. Nous démontrons à nouveau que nous travaillons très fort pour offrir des infrastructures de santé à la hauteur de ce que les citoyennes et les citoyens méritent. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Je me réjouis d'annoncer aujourd'hui qu'un investissement fédéral contribuera à mener à terme l'important projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Charles-Le Moyne. Une fois complété, ce projet permettra d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour les résidents de la Montérégie. Nous continuons de travailler avec le gouvernement du Québec pour répondre aux besoins en matière d'infrastructures en santé. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement fédéral pour l'agrandissement et le réaménagement de l'Hôpital Charles-Le Moyne permettra d'offrir à la population de la Montérégie des installations modernes, mieux adaptées aux besoins actuels, et d'améliorer de façon concrète l'accès à des soins sécuritaires et de qualité. L'annonce d'aujourd'hui démontre qu'en travaillant main dans la main avec le gouvernement du Québec, nous pouvons réaliser des projets concrets qui améliorent le quotidien des Québécoises et des Québécois. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« Je suis heureuse de souligner aujourd'hui que ce projet pourra aller de l'avant, entre autre grâce à un investissement du gouvernement du Canada. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les résidents de ma circonscription qui pourront bientôt avoir accès à une offre accrue de soins de qualité dont ils ont besoin. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« Les besoins de la population évoluent, et nos infrastructures doivent évoluer elles aussi. Avec ce projet, nous investissons dans un hôpital qui sera mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Les patients auront accès à des soins spécialisés dans des installations modernes, tandis que les équipes disposeront d'un environnement qui leur permettra d'offrir les meilleurs soins possible. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce projet représente un investissement important dans des infrastructures essentielles pour la population. Il est réalisé avec rigueur afin d'assurer une gestion responsable des fonds publics tout en générant des bénéfices durables pour la collectivité. Ce projet en Montérégie illustre concrètement notre volonté de planifier et de livrer des installations durables, adaptées aux besoins actuels et futurs. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Longueuil et de toute la Montérégie. Cet agrandissement va faire une réelle différence dans leur quotidien en leur donnant accès à des soins plus rapides et à des installations modernes, près de chez eux. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet sciences de la vie) et députée de Marie-Victorin

« Ce projet est essentiel pour répondre à la croissance des besoins dans notre région. Il permettra aussi de mieux soutenir les équipes sur le terrain en leur offrant un environnement de travail mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui. Je suis très fier de cette avancée concrète de notre gouvernement dans ce dossier. »

Jean-Bernard Émond, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Richelieu

« C'est un projet attendu, qui franchit aujourd'hui une étape importante vers sa concrétisation. Continuer d'investir dans nos infrastructures de santé, c'est garantir des services plus accessibles et de meilleure qualité pour la population. Ce projet s'inscrit dans une volonté claire d'adapter notre réseau de la santé et des services sociaux aux besoins de la communauté d'ici. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon

« La modernisation de nos installations est essentielle pour assurer la pérennité du réseau de la santé. Ce projet important permettra d'offrir des soins de qualité, tout en répondant aux réalités démographiques et aux besoins grandissants de la population. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de Chambly

« La réalisation de ce projet d'envergure nous outillera pour mieux répondre à la croissance importante de la population et de ses besoins en plus de jouer pleinement notre rôle d'hôpital universitaire, de centre spécialisé et surspécialisé. Avec 16 salles de chirurgie, 30 lits de soins critiques, un TEP scan, des équipements et un environnement de pointe, ce grand chantier nous permet de préparer l'avenir de nos soins en santé. »

Richard Deschamps, PDG, Santé Québec Montérégie-Centre

Faits en bref

Le projet prévoit la construction d'un agrandissement de six étages au-dessus de l'urgence actuelle, permettant de regrouper plusieurs secteurs critiques dans un même pavillon.

Le nombre de salles d'opération sera accru et l'organisation des soins sera entièrement repensée afin de mieux répondre à la demande croissante et de réduire les délais pour les patients. Le projet prévoit également la modernisation des espaces de chirurgie d'un jour et des soins critiques, ce qui contribuera à améliorer la fluidité du parcours des usagers ainsi que la qualité de leur expérience.

L'ajout de nouvelles capacités en imagerie, dont un TEP scan, permettra en outre à davantage de patients de recevoir leurs examens plus rapidement, dans leur région, sans avoir à se déplacer.

Le financement fédéral découle de l'Entente relative aux infrastructures liées à la santé du FBCF, annoncée par la première ministre du Québec et le premier ministre du Canada le 2 juin 2026. Grâce à cette entente, plus d'un milliard de dollars seront investis dans des projets de santé partout au Québec.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire du projet.

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367-990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514-554-4170