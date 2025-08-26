PICTOU, NS, le 26 août 2025 /CNW/ - La Route bleue de la Nouvelle-Écosse, un projet provincial visant à créer un réseau continu de pistes cyclables, a été élargie et améliorée sur trois tronçons grâce à un investissement conjoint de plus de 5,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Les trois tronçons de la Route bleue de la Nouvelle-Écosse qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration et d'élargissement sont les suivants :

Tronçon 1 : Route secondaire 1, de la limite de la municipalité de Windsor au chemin Lighthouse - Des améliorations ont été apportées aux accotements et au revêtement sur environ 7,4 kilomètres.

au chemin Lighthouse - Des améliorations ont été apportées aux accotements et au revêtement sur environ 7,4 kilomètres. Tronçon 2 : Chemin Ferry , de la route secondaire 6 jusqu'à 300 mètres au sud du chemin Gulf Shore (divers tronçons) - Des améliorations ont été apportées au revêtement et à la route sur environ 6,9 kilomètres.

, de la route secondaire 6 jusqu'à 300 mètres au sud du chemin (divers tronçons) - Des améliorations ont été apportées au revêtement et à la route sur environ 6,9 kilomètres. Section 3 : Route 376, de la route 256 au carrefour giratoire de Pictou - Des améliorations ont été apportées aux accotements et au revêtement sur environ 4,8 kilomètres.

Ce projet a permis d'améliorer l'expérience des cyclistes sur trois tronçons de la Route bleue, ainsi que de faire progresser l'ensemble du projet vers son achèvement, facilitant ainsi les déplacements à vélo en Nouvelle-Écosse.

Citations

« Quand nous investissons dans des projets comme celui de la Route bleue de la Nouvelle-Écosse, nous faisons bien plus qu'aménager des pistes cyclables, nous bâtissons des collectivités plus fortes et plus saines. Cette initiative rend le transport actif plus sûr et plus accessible, ce qui contribue à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie. C'est un excellent exemple de la façon dont des investissements judicieux dans la durabilité peuvent faire une réelle différence dans la vie des Néo-Écossais. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les investissements dans la Route bleue de la Nouvelle-Écosse permettent aux Néo-Écossais et aux visiteurs de découvrir notre belle province à vélo. Lorsque nous investissons dans des projets comme celui-ci, nous encourageons le transport actif, réduisons notre empreinte carbone et augmentons les possibilités de déplacement au quotidien, ce qui nous permet de bâtir des collectivités plus fortes et plus saines. »

L'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings-Hants

« La Route bleue est une autre façon pour nous d'investir dans la santé des Néo-Écossais en encourageant l'activité physique, qui peut améliorer la qualité de vie de chacun. Ce projet rend également nos collectivités plus dynamiques et crée des endroits où il fait bon vivre, travailler et se divertir. »

Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 148 000 $ provenant du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 678 100 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 678 100 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 80 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 83,2 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, [email protected]