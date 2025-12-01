Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée mondiale du sida et la Semaine de sensibilisation au sida chez les autochtones English

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en rouge, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner la Journée mondiale du sida et la Semaine de sensibilisation au sida chez les autochtones.

