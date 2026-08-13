Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans le transport en commun dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse

New Minas, NS, le 13 août 2026 /CNW/ -- Les services de transport en commun dans la vallée de l'Annapolis s'amélioreront à la suite d'un investissement de 10 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

L'annonce a été faite par l'honorable Kody Blois, l'honorable John Lohr et le maire Dave Corkum.

Ce projet permettra d'améliorer le service de transport en commun en milieu rural dans les comtés de Kings, d'Annapolis et de Digby, ainsi que dans les collectivités environnantes, grâce au renouvellement de six autobus vieillissants, dont cinq autobus conventionnels et un nouvel autobus électrique. La Tidal Transit Authority installera également trois bornes de recharge et modernisera son installation d'entretien.

Tidal Transit dessert huit municipalités rurales de l'ouest de la Nouvelle-Écosse, de Weymouth à Grand Pré. Cet investissement permettra d'améliorer le service de transport en commun et sa fiabilité et de soutenir les populations vulnérables en leur offrant un meilleur accès à l'emploi, aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet qui permettra de renouveler le parc d'autobus de Tidal Transit et d'améliorer la qualité de vie des résidents de la vallée de l'Annapolis. Grâce à l'amélioration de la fiabilité de son service, Tidal Transit contribue à rendre les collectivités plus inclusives et permet aux résidents d'être reliés entre eux et d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. »

L'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings-Hants

« Ce ne sont pas tous les résidents du comté de Kings qui possèdent une voiture, et certains ne peuvent pas conduire. Le transport en commun permet à de nombreuses personnes de se rendre là où elles doivent aller : à l'école, au travail, à des rendez-vous médicaux ou simplement pour rendre visite à leurs amis ou à des membres de leur famille. La province est ravie de pouvoir soutenir Tidal Transit, qui constitue un lien important entre les collectivités. »

L'honorable John Lohr, ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Kings North, au nom du ministre des Travaux publics Fred Tilley

« Cet investissement de 10 millions de dollars est une grande victoire pour notre collectivité et pour le transport en commun en milieu rural. Au nom du personnel de Tidal Transit et de notre conseil d'administration, nous saluons l'engagement des gouvernements fédéral et provincial à renforcer le transport en commun dans notre région, et nous tenons tout particulièrement à souligner le travail de Kody Blois, qui a contribué à rendre cet investissement possible. Ce financement permettra l'acquisition de nouveaux autobus, l'amélioration des infrastructures et un service plus fiable pour les personnes qui dépendent quotidiennement du transport en commun. Il s'agit d'un investissement important dans notre collectivité et dans l'avenir du transport en commun en milieu rural. »

Dave Corkum, maire de la Municipalité du comté de Kings

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 millions dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue à hauteur de 2 millions de dollars.

Le FSTCR soutient des initiatives qui améliorent l'accès au transport en commun, aidant ainsi les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes. En améliorant la disponibilité et la fiabilité des options de transport en commun, le FSTCR contribue à bâtir des communautés plus fortes et mieux connectées à travers le pays.

Le FSTCR comprend deux volets de financement : le volet « Projets de planification et de conception », qui soutient les activités de planification et de conception d'un système de transport en commun, et le volet « Projets d'immobilisations », qui soutient l'achat d'actifs de transport en commun tels que des véhicules et des infrastructures de soutien. Ces deux volets de financement sont actuellement fermés.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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