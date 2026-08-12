Le gouvernement fédéral investit dans un nouveau sentier polyvalent en vue de développer le transport actif à Grand-Sault

GRAND-SAULT, NB, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les cyclistes et les piétons de Grand-Sault et des communautés environnantes bénéficieront de meilleures connexions régionales grâce à un investissement de plus de 5,2 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la création d'un nouvel axe de transport actif.

Le projet a été annoncé par Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, et Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault.

Le financement soutiendra l'aménagement d'un sentier polyvalent pavé de près de 35 kilomètres, aménagé le long d'une ancienne emprise ferroviaire, qui reliera Grand-Sault aux municipalités voisines du Village de Southern Victoria et de Vallée-des-Rivières. Le projet sera réalisé en deux phases et comprend la construction de nouveaux tronçons de piste, la mise en place d'une signalisation, l'installation d'un éclairage DEL dans certaines zones, des aménagements paysagers ainsi que des aires de repos dotées de bancs.

Ce nouvel axe de transport actif offrira un corridor sécuritaire réservé aux cyclistes et aux piétons, ce qui améliorera les liens entre les communautés tout en encourageant le transport durable, un mode de vie actif et le cyclotourisme.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans une infrastructure favorisant le transport actif qui stimulera le tourisme et l'adoption d'un mode de vie actif et sain. En soutenant des solutions autres que celle qui consiste à se déplacer en voiture, la nouvelle piste polyvalente de Grand-Sault offrira des modes de transport plus abordables et plus durables aux membres des communautés de la municipalité régionale. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Cet investissement majeur est avant tout un investissement dans l'avenir de notre communauté. Il nous permettra d'offrir un réseau cyclable sécuritaire et accessible où les familles, les jeunes, les aînés et les visiteurs pourront être actifs, se retrouver et découvrir toute la beauté de notre territoire. Bien plus qu'une piste cyclable, ce projet laissera un héritage durable qui enrichira notre qualité de vie et contribuera à faire rayonner Grand-Sault comme une destination de choix pour le plein air. »

Bertrand Beaulieu, maire de la municipalité régionale de Grand-Sault

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 261 317 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution. Les paramètres définitifs du projet, notamment sa portée et son financement, sont susceptibles d'être modifiés à mesure que les négociations progressent.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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